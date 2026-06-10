به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی با توجه به تحولات اخیر در نقض آتش بس لبنان توسط ارتش اسرائیل و همچنین واکنش موشکی ایران به جنایات رژیم صهیونیستی، تصریح کردند که استراتژی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در تقابل با ایران فروپاشیده است و تل آویو دچار شکست مطلق شده است.

روزنامه صهیونیستی یسرائیل هیوم با اعلام این مطلب تاکید کرد که وضعیت استراتژیک رژیم صهیونیستی در مواجهه با ایران به طرز چشمگیری بدتر شده است.

این گزارش با تاکید بر این نکته که «واقعیت استراتژیک جدید، مقابله با تهدید ایران را در آینده برای اسرائیل دشوار می‌کند» افزود که شکست اصلی ناشی از غرور و فرضیات اشتباه در نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی است.

بنابر اذعان یسرائیل هیوم؛ ایران آماده است تا در جنگ جدید، معادلات جدیدی را تحمیل کند که از جمله آنها جلوگیری از حمله رژیم صهیونیستی به بیروت است.

بر اساس این گزارش، واقعیت استراتژیک تحولات منطقه پیچیده است و چالش‌های بزرگتری را برای تل آویو به همراه دارد که به ویژه با توجه به وابستگی اسرائیل به آمریکا، شدت بیشتری پیدا می‌کند.

این رسانه صهیونیستی تصریح کرد که بازگشت آمریکا به توافق با ایران، حتی اگر مسأله هسته‌ای را حل کند، ناتوانی استراتژیک رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد.

یسرائیل هیوم اذعان کرد که افکار عمومی روند تحولات را «شکست مطلق» برای رژیم صهیونیستی ارزیابی کرده و معتقدند که این رژیم در بازدارندگی ایران یا تغییر در موازنه قوا موفق نبوده و وضعیت استراتژیک اسرائیل بدتر از قبل شده است.

روزنامه عبری زبان معاریو نیز در واکنش به تحولات منطقه تصریح کرد: اصرار ایرانی‌ها و حزب‌الله به ادامه جنگ در سال گذشته به ما ثابت کرد که با دشمنان غیرقابل پیش‌بینی روبرو هستیم.

به اذعان این رسانه صهیونیستی، تسلیم کردن ایرانی‌ها و حزب‌الله دشوار است، زیرا آنها از تحمل بسیار بالایی برخوردارند. معاریو افزود که این وضعیت می‌تواند تل آویو را به یک جنگ فرسایشی بی‌پایان و بدون توقف سوق دهد.