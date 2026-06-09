به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، جایزه بینالمللی شعر گریفین «نگهبان شب» اثر کوین یانگ را به عنوان برنده جایزه شعر گریفین ۲۰۲۶ اعلام کرد.
یانگ ۱۳۰ هزار دلار کانادا جایزه نقدی دریافت کرد و به هر یک از دیگر فینالیستها نیز 10 هزار دلار کانادا اهدا شد.
در مراسم اهدای جایزه شعر گریفین شعرخوانی توسط شاعران فینالیست این جایزه در سال ۲۰۲۶ شامل دانیل بورزوتزکی، آراسیلیس گیرمای، الویرا هرناندز، آنگه ملینکو، الک شوماخر، کوین یانگ، نیز به عمل آمد.
در این مراسم همچنین با اهدای جایزه یک عمر دستاورد هنری سال به رائول زوریتا از وی نیز تجلیل شد. این شاعر 76 ساله شیلیایی همراه مترجم خود، آنا دینی مورالس، در این مراسم به روخواین اشعارش پرداخت . جایزه 25هزار دلاری خود را دریافت کرد.
فینالیستهای امسال عبارت بودند از:
گبنگا آدسینا برای «مرگ در دریا»؛ از انتشارات دانشگاه نبراسکا
دنیل بورزوتزکی و الک شوماخر برای «جسدهای یافت شده در مکانهای مختلف»، ترجمه شده از اسپانیایی توسط الویرا هرناندز؛ از انتشارات کارتن
آراسلیس گیرمای برای «سبز تمام سرها»؛ از انتشارات BOA
آنژ ملینکو برای «فاکسگلاویز» ، از انتشارات فابر و فابر
کوین یانگ برای «نگهبان شب» از انتشارات آلفرد ای.ناپف
داوران آندرهآ کوت (کلمبیا)، لوک هاتاوی (کانادا) و میجر جکسون (آمریکا) هر یک ۴۶۱ کتاب شعر را خواندند تا بهترینها را از میان آنها انتخاب کنند. در این میان ۳۴ کتاب ترجمه شده از ۱۹ زبان مختلف بودند. این کتابها توسط ۲۱۹ ناشر از ۴۲ کشور مختلف به دبیرخانه جایزه ارسال شده بود.
جایزه بینالمللی شعر گریفین سال ۲۰۰۰ برای تشویق و تجلیل از تعالی در شعر تأسیس شد. این جایزه به کتابهای شعر چاپ اول نوشته شده یا ترجمه شده به انگلیسی از هر نقطه از جهان، تعلق میگیرد. این جایزه که گرانترین جایزه شعر کانادا و جهان است، تا پیش از سال ۲۰۲۲ در دو بخش شاعر کانادایی و شاعر خارجی که به زبان انگلیسی مینویسد، اهدا میشد اما از آن سال این دو بخش در هم ادغام و مبلغ جایزه نیز به یک جایزه ۱۳۰ هزار دلاری بدل شد.
درباره شاعر برنده
کوین یانگ نویسنده 16 کتاب شعر و نثر است که از این میان «سنگها» نامزد نهایی جایزه تی.اس.الیوت؛ «قوانین آبی: اشعار منتخب و گردآوری نشده ۱۹۹۵-۲۰۱۵» نامزد جایزه ملی کتاب؛ «کتاب ساعتها» برنده جایزه شعر لنور مارشال از آکادمی شاعران آمریکا و «آلبوم خاکستری» برنده جایزه غیرداستانی گریولف پرس و جایزه کتاب باز پن. شدهاند. کتاب مصور اخیر او با عنوان «امیل و مزرعه» نیز توسط نیویورک تایمز به عنوان یکی از بهترین کتابهای کودک سال انتخاب شد.
یانگ ویراستار بخش شعر نیویورکر و همچنین میزبان پادکست شعر است و 11 گلچین ادبی، از جمله «شعر آفریقایی-آمریکایی: ۲۵۰ سال مبارزه و ترانه» و «یک قرن شعر در نیویورکر: ۱۹۲۵-۲۰۲۵» را ویرایش کرده است.
کوین یانگ در «نگهبان شب» که تجربیترین اثر وی تا به امروز است، مجموعهای اشعار دنبالهدار مالیخولیایی و وهمآوری را خلق کرده که سنتهای ادبی مختلف را با مهارتی که در ایجاد مصوتها به شکلی حماسی منجر میشود، در هم آمیخته است. خطوط سهگانه یانگ که سرشار از حرکات سریع و بداهه هستند، به تنهایی، اندوه و میراثهای نژادی آمریکا میپردازند. این مجموعه شعر رنگ و بوی «بلوز» دارد و مسحورکننده است و به سایههایی اشاره دارد که در آن زندگان «باغی از زخمها» هستند و مردگان «در حال نوشتن / دفتر خاطرات / زندگان».
هیئت داوران گفته است: بازسازی عالمانه یانگ از ترزا ریما اثر دانته و بررسی تاریخی او از دوقلوهای کارولینا، اوج کتابی را نشان میدهد که روح انعطافپذیر و پراحساسش حتی در مواجهه با رنجآورترین و غمانگیزترین پرسشهای معنویاش، مسحورکننده است.
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