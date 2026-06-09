به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به شرایط خاص هفته گذشته اظهار کرد: به دلیل افزایش بیسابقه دما و رشد حدود ۳۰ درصدی مصرف آب در مرکز استان، ذخایر برخی مخازن به کمتر از ۲۵ درصد رسید اما با اجرای فوری طرحهای جایگزین و مدیریت شبکه، شرایط به پایداری نسبی بازگشته است.
وی افزود: برای تقویت توان تجهیزاتی شرکت، هفت دستگاه الکتروپمپ جدید در مرحله ترخیص و انتقال به انبار شرکت قرار دارد که طی روزهای آینده برای تقویت ایستگاههای پمپاژ مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین خرید دو دستگاه الکتروپمپ جدید برای شهرهای دیهوک و عشقآباد در دستور کار قرار گرفته و با تسریع در اخذ مجوزهای کمیسیون ماده ۲، این تجهیزات طی یک ماه آینده وارد مدار بهرهبرداری میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع تنش آبی در بیرجند گفت: با بهرهبرداری از دو حلقه چاه جدید در هفته آینده، ۶۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب مرکز استان افزوده خواهد شد.
به گفته وی، این پروژه اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشبینی میشود تا پایان سال به بهرهبرداری کامل برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی درباره وضعیت شهرستان فردوس نیز اظهار کرد: عملیات اجرایی خط انتقال برق و تجهیز یک حلقه چاه در این شهرستان در حال انجام است و انتظار میرود طی یک ماه آینده ظرفیت تأمین آب فردوس افزایش قابل توجهی پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه شهر طبس از شرایط بحرانی عبور کرده است، افزود: با ذخیرهسازی مناسب سدها و مدیریت شبکه توزیع، در حال حاضر در هیچیک از شهرهای استان مشکل حاد تأمین آب وجود ندارد.
مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان جنوبی همچنین به وضعیت مجتمعهای آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: در مجتمع آبرسانی فدشک، پس از دستورات صادر شده در سفر اخیر، از روز شنبه ظرفیت تأمین آب افزایش یافته و بخشی از مشکلات موجود کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: عملیات تعویض سه کیلومتر از خطوط فرسوده این مجتمع نیز آغاز شده که تاکنون یک کیلومتر آن اجرا شده و دو کیلومتر باقیمانده نیز طی ۱۰ روز آینده تکمیل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان در چارچوب برنامه سازگاری با کمآبی ملزم به رعایت الگوی مصرف هستند.
وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا و محدودیت منابع آبی، صرفهجویی دستکم ۲۰ درصدی در مصرف آب را جدی بگیرند.
وی درباره گلایههای مردمی از قطعیهای مقطعی آب در برخی روستاها نیز گفت: تیمهای عملیاتی شرکت به صورت شبانهروزی در حال پایش شبکه هستند و با همکاری فرمانداران در ستادهای مدیریت بحران شهرستانها، همه ظرفیتها از جمله استفاده از چاههای کشاورزی برای عبور از پیک مصرف در شرایط اضطراری بهکار گرفته شده است.
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