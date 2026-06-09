اثربخشی مراکز «سراج» در ارتقای سلامت روان اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید پرویز پور در نشست وبیناری مشترک سازمان امور اجتماعی کشور و معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باهدف بررسی وضعیت سلامت روان و پیامدهای روانی - اجتماعی ناشی از شرایط جنگ با تبیین تجربیات استان در مدیریت بحران، اظهار داشت: در دوران جنگ، با بهره‌گیری از هماهنگی بین‌بخشی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجراییِ حوزه فرهنگی و اجتماعی، خدمات تخصصی در زمینه‌های مشاوره، مداخله در بحران و آموزش مهارت‌های کنترل استرس و اضطراب ناشی از جنگ، به نحو مطلوبی توسط اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره دانشگاهی و ائتلاف «نماد» به اقشار آسیب‌دیده و در معرض آسیب ارائه شد.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های دوران پساجنگ، تصریح کرد: باتوجه‌به فشارهای اقتصادی و اجتماعیِ ناشی از دوران جنگ، شاهد کاهش سطح تاب‌آوری اجتماعی هستیم. در این شرایط، زنان و کودکان به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر، بیش از سایرین در معرض تهدیدات اجتماعی قرار دارند که بر همین اساس، ارائه مداخلات حمایتی و خدمات مشاوره‌ای ویژه به این گروه‌ها، در اولویت برنامه‌های عملیاتی قرار دارد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با اشاره به اثربخشیِ قابل‌توجه عملکرد مراکز «سراج» در ارتقای سلامت روان اجتماعی، افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در شهرستان‌هایی که مراکز سراج فعال هستند، کاهش ملموسی در بروز آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه افکار خودکشی، مشاهده شده است.

پرویز پور، تصریح کرد: باتوجه‌به دستاوردهای مثبت این مراکز، گسترش و راه‌اندازی مراکز سراج در سایر شهرستان‌های پرخطر استان، نیازمند حمایت ویژه و تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان امور اجتماعی کشور و وزارت بهداشت است که انتظار می‌رود این مهم در دستور کار قرار گیرد.