شناسایی ۶۵۰۰ هنرمند صنایع دستی دارای مجوز در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه روانخواه صبح سه شنبه در نشست خبری تشریح برنامه های هفته صنایع دستی در خراسان رضوی اظهار کرد: امسال نظیر هرسال در آستانه روز صنایع دستی به دنبال این هستیم تا برنامه های درخور شانی که متناسب با شعار امسال باشد برگزار کنیم، شعار امسال با توجه به شرایط خاص کشور انتخاب شده است.

معاون صنایع‌ دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی افزود: صنایع دستی با اشتغال ارتباط مستقیمی دارد، تا چند سال پیش به صنایع دستی به عنوان کالایی تزیینی یا غیرتخصصی نگاه می‌شد، اما در سالهای اخیر با نگاه ویژه به این بخش، به این صنعت به عنوان یک اشتغال نگاه می‌کنیم و همینطور هنری که هویت‌محور است و محصول فرهنگ ایرانی است.

وی ایران را دارای تنوع بسیاری در حوزه صنایع دستی دانست و تاکید کرد: در ایران کشور ما اقلیم های مختلف و نوع زیست مختلف داریم به همین دلیل هم صنایع دستی دارای تنوع بی نظیری است. در همین استان خراسان رضوی در شمال خراسان صنایع دستی ما با جنوب خراسان بسیار متفاوت هستند.

روانخواه با بیان اینکه در هفته صنایع دستی امسال حدود ۸۰ برنامه برگزار می‌شود، اظهار کرد: این برنامه ها برای بزرگداشت فعالان صنایع دستی در نظر گرفته شده اند، یکی از مهمترین برنامه های ما در این هفته در سالِ جاری احیای رشته های در حال فراموشی است.

معاون صنایع‌ دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی تصریح کرد: ایجاد واحد R&D برای سفال مِند گناباد یکی از فعالیت های ماست، چراکه گل و خاک این سفال، گل و خاکی نیست که در دهه های گذشته استفاده می‌شده و اکنون ما تنها شاهد بازآفرینی نقش و نقوش سفال روی کالایی که امروز در این منطقه تولید می شود، هستیم، لذا با پیگیری های فراوان توانستیم آنجا را به عنوان منطقه ملی ثبت کنیم و برای آن نشان جغرافیا بگیریم.

وی با بیان اینکه در ۱۵ سال گذشته فرت باشی جز رشته های در حال منسوخ بوده، گفت: امسال تخمین ما این است که نزدیک به ۵ هزار نفر در خراسان رضوی مشغول به فرت‌بافی هستند و تولید کنندگان ماهم توانستند این محصولات را کاربردی کنند.

روانخواه ابراز کرد: نمایشگاهی در ۲۴ و ۲۵ خرداد در هتل نوین پلاس مشهد داریم که نمایشگاه تجهیزات تاسیسات اقامتی و آرایه های معماری ایرانی است و به این منظور برگزار می شود که فعالان حوزه گردشگری بدانند چطور گردشگری می‌تواند از عواید صنایع دستی و آرایه‌های معماری ایرانی به منظور جذب بیشتر مخاطب بهره ببرد، نظیر پروژه اتاق ایرانی که در برخی بوم‌گردی‌ها اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت. ما هنوز نتوانستیم در این خصوص به واحدهای گردشگری متصل شویم و این نمایشگاه از این رو مهم است که مدیران واحدهای گردشگری جامعه هدف ما برای بازدیدها هستند و می توانند از این ظرفیت آگاه شوند.

معاون صنایع‌ دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از دغدغه های مهم ما شناسایی تعداد دقیقِ صنعتگران صنایع دستی است، آنچه تا الان به آن رسیدیم ۶ هزار ۵۰۰ هنرمند است که از ما مجوز معتبر دریافت کرده اند. البته عدد بسیار بالاتر است و چون بسیاری از هنرمندان این حوزه از مزایای داشتن کارت صنایع دستی مطلع نیستند به ما مراجعه نمی کنند و ما آمار دقیق آن‌ها را هنوز نداریم. مزایای داشتن پروانه فعالیت در صنایع دستی بسیار خوب است و هیچ صنعتی این مزایا را ندارد.

وی بیان کرد: در خراسان رضوی درحوزه گردش مالی صنایع دستی جزو چند استان برتر کشور هستیم و این به دلیل تعداد زیاد هنرمندان این صنایع و تنوع صنایع دستی در این استان است. از این جهت ظرفیت این استان بی نظیر است. یکی از دلایل آن مزیت نقره است ما سالانه ۹۰ تن نقره مصرف می‌کنیم. قیمت نقره را بازار رضای مشهد تعیین می کند. لذا گردش مالی این حوزه در استان ما بالا است.