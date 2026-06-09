به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد موسوی صبح سه شنبه در نشست خبری اعلام برنامه های هفته صنایع دستی در خراسان رضوی اظهار کرد: در ایام جنگ که بسیاری از مشاغل آسیب دیدند، خوشبختانه صادرات ما حدود ۳۷ درصد رشد داشته است و این رقم باتوجه به شرایط جنگی کشور رقم قابل اعتنایی است.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: از ۲۹۰ رشته صنایع دستی بیش از ۹۰ رشته در استان خراسان رضوی نظیر زیورآلات دستی، بافته‌های داری، فلزات، چوب، آبگینه و.. فعال هستند که سال گذشته اقدامات خوبی در معاونت فرهنگی برای رونق بازار این صنایع داشتیم و سعی کردیم تاکید مقام معظم رهبری را در حوزه اقتصاد در اولویت بگذاریم.

وی افزود: ما ۴۵۰ مجوز در سال گذشته صادر کردیم و هم زمان ۱۳۷۸ اشتغال جدید در استان داشتیم، در حوزه آموزش سعی کردیم در نظام وظیفه، زندان‌ها، بهزیستی، کمیته امداد و آموزش و پرورش آموزش های تخصصی خودمان را داشته باشیم، در حوزه تولید به ۱۸۰ مهر اصالت دست یافتیم.

اولویت ما روستاها و شهرستان‌ها است

موسوی اظهار کرد: سه شهر ملی فیروزه، بایگ و لایین در این استان به ترتیب به عنوان تراش فیروزه، ابریشم کشی و نواربافی شهر ملی هستند. همچنین روستای بسک تربت حیدریه به عنوان روستای ملی ابریشم کشی ثبت ملی شده است، روستای «آق داش» در کلات نادری هم به عنوان روستای گلیم ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با بیان اینکه به زودی هفت خانه صنایع دستی که متعلق به بخش خصوصی است به ظرفیت خانه های صنایع دستی استان اضافه خواهد شد، گفت: همچنین به زودی یک مرکز آموزش صنایع دستی در شهرستان سرخس که شهری مرزی و منطقه آزاد است را افتتاح خواهیم کرد. احداث بازارچه های صنایع دستی را نیز در تربت حیدریه در دستور کار داریم.

ترویج اقتصاد خلاق در صنایع دستی

وی شعار امسال را «صنایع دستی اصالت و هویت اقتصاد خلاق» دانست و تاکید کرد: مرکزی راه اندازی کرده ایم که به کمک این مرکز اقتصاد خلاق را در حوزه صنایع دستی رواج بدهیم. امیدوارم شهرداری ها یکی از میادین شهرهای بزرگ را به نام یکی از صنایع دستی بومی شان نام گذاری کنند.

موسوی افزود: امسال تمرکز ما به افتتاح خانه های صنایع دستی و ترویج این رشته در تمام شهرستان‌هاست تا هم زمان با رونق گردشگری به رونق صنایع دستی هم برسیم. در سال گذشته ۶۱۷ بازارچه دائمی در مجموعه های فرهنگی و تاریخی داشتیم.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با اشاره به ایام جنگ گفت: در این دوره صنایع دستی و گردشگری آسیب زیادی دیدند، اقتصاد مشهد بر مبنای حوزه خدمات و از همه مهم‌تر خدمات گردشگری است، در این مدت سعی کردیم در حوزه بازاریابی و آموزش فعالیت‌های متنوعی را انجام دهیم نظیر اینکه در هفته فرهنگ و ادب سعی کردیم نمایشگاهی در همه شهرستان داشته باشیم که هنرمندان صنایع دستی امکان فروش محصولاتشان را داشته باشند. خوشبختانه صادرات ما حدود ۳۷ درصد رشد داشته است و این رقم باتوجه به شرایط جنگی کشور رقم قابل اعتنایی است. در ایام جنگ برنامه آموزش را در حوزه زیورآلات و سنگ های قیمتی در دستور کار گذاشتیم که خوشبختانه در این حوزه اقدامات خوبی انجام شد و روش های جدید فروش، آموزش داده شد.

وی افزود: جمعه این هفته تمام مشاغل خانگی در تمام شهرستان‌ها یک نمایشگاهی خواهند داشت تا فعالان این صنعت فروش خوبی داشته باشند.

احیای رشته های در حال منسوخ

موسوی با اشاره به اینکه چاقوسازی، قفل‌سازی و پلاس‌بافی صنایع دستی در حال فراموشی هستند، گفت: شهر خور دارای ظرفیت بسیار خوبی برای چاقوسازی است، یکی از فعالیت هایی که در دستور کار داریم، احیای رشته های در حال فراموشی است.