احیای ۱۰ واحد تولیدی راکد در نیشابور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دونده با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان نیشابور اظهار کرد: نیشابور با جمعیتی بالغ بر ۴۲۰ هزار نفر، پس از مشهد دومین کلانشهر خراسان رضوی محسوب میشود و از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه صنعت، کشاورزی و تولید برخوردار است.
فرماندار نیشابور ادامه داد: با توجه به توانمندیهای موجود، نیشابور میتواند به عنوان قطب تولید کلید و پریز ایران ایفای نقش کند و جایگاه خود را در این صنعت بیش از پیش ارتقا دهد.
وی با تشریح ظرفیتهای بخش کشاورزی شهرستان اظهار کرد: در نیشابور ۲۴ کارخانه صنایع لبنی فعال است و سالانه ۲۲۶ هزار تن شیر در این شهرستان تولید میشود که رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.
دونده افزود: همچنین تولید سالانه هفت هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز، رتبه دوم استان را برای نیشابور به همراه داشته و در تولید محصولات باغی از جمله گیلاس و هلو و همچنین تولید سبزیجات و صیفیجات نیز این شهرستان رتبه سوم استان را داراست.
فرماندار نیشابور تصریح کرد: ۸.۵ درصد از ارزش اقتصادی بخش کشاورزی خراسان رضوی متعلق به شهرستان نیشابور است که نشاندهنده نقش اثرگذار این منطقه در اقتصاد استان است.
وی با بیان اینکه حدود ۸۵ هزار کارگر در نیشابور فعالیت دارند، افزود: با وجود حوادث و شرایط اخیر کشور، تنها حدود دو هزار نفر به بیمه بیکاری معرفی شدهاند که آن نیز به دلیل مشکلات مالی واحدهای تولیدی نبوده است.
دونده گفت: در دو واحد صنعتی، به دلیل خروج تکنسینهای خارجی و متخصصان چینی که مسئول نصب و راهاندازی تجهیزات جدید بودند، روند فعالیت کارخانهها به صورت موقت متوقف شده و کارگران تا زمان بازگشت به چرخه تولید از مزایای بیمه بیکاری استفاده میکنند.
فرماندار نیشابور با اشاره به سیاستهای اقتصادی استان گفت: تجربه تحولات اخیر نشان داد تمرکز بیش از حد صنایع در مناطق مرکزی کشور میتواند آسیبپذیری را افزایش دهد و شرق کشور به ویژه خراسان رضوی از امنیت و ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع برخوردار است.
وی افزود: وجود نیروی انسانی جوان، متخصص و متعهد، دسترسی به زیرساختهای هوایی، ریلی و جادهای و نزدیکی به مرکز استان، نیشابور را به یکی از گزینههای مناسب برای استقرار صنایع مادر دولتی و خصوصی تبدیل کرده است.
دونده از احیای واحدهای راکد صنعتی در شهرستان خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۰ واحد تولیدی که با مشکلات مختلف مواجه بودند، شناسایی و مجدداً به چرخه تولید بازگشتهاند.
فرماندار نیشابور همچنین به بستههای حمایتی دولت از صنایع اشاره کرد و افزود: تسهیلات و حمایتهای مختلفی برای واحدهای آسیبدیده در نظر گرفته شده که بخشی از آن از طریق بانک صنعت و معدن تأمین میشود.
وی ادامه داد: واحدهایی که از بهمنماه سال گذشته تاکنون نیروی کار خود را حفظ کرده و لیست بیمه آنان بدون تغییر مانده باشد، میتوانند به ازای هر کارگر تا سقف ۴۴ میلیون تومان از حمایتهای پیشبینیشده بهرهمند شوند.
دونده با اشاره به ظرفیتهای صنعتی منطقه گفت: شهرک صنعتی عطار نیشابور از شهرکهای جدید و صادراتمحور استان است و در مجموع در محدوده نیشابور بزرگ پنج ناحیه و شهرک صنعتی فعال وجود دارد.
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