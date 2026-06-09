به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در نشست کمیته ملی کنترل و پیشگیری بیماری های غیر واگیر، بر ضرورت عبور از مباحث صرفاً نظری و حرکت به سمت اقدامات عملیاتی تأکید کرد و گفت: امروز نسبت به سال‌های گذشته از آمادگی بیشتری برای اجرای برنامه‌های کنترل بیماری‌های غیرواگیر برخوردار هستیم و باید از ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف این حوزه بهره ببریم.

وی با اشاره به تجربه‌های پیشین کشور در اجرای برنامه‌های ملی سلامت، اظهار کرد: بخش زیادی از اعضای فعلی نظام سلامت، سابقه حضور در برنامه‌های مشابه را دارند و این تجربه می‌تواند مسیر اجرای برنامه‌های جدید را هموارتر کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، تأکید و پیگیری مستمر رئیس‌جمهور در حوزه سلامت را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های موجود دانست و افزود: رئیس‌جمهور به صورت جدی موضوع سلامت در همه سیاست‌ها را دنبال می‌کنند و این رویکرد می‌تواند به تقویت برنامه‌های مرتبط با کنترل بیماری‌های غیرواگیر در کشور کمک کند.

رئیسی با تأکید بر نقش شورای سلامت و امنیت غذایی در سطوح ملی و استانی گفت: برای موفقیت در کنترل بیماری‌های غیرواگیر، مشارکت همه بخش‌ها ضروری است و شورای سلامت و امنیت غذایی باید نقش محوری خود را در این زمینه ایفا کند.

وی همچنین برگزاری نشست با استانداران را از اولویت‌های مهم برنامه عنوان کرد و افزود: تجربه نشان داده است که اطلاع‌رسانی مستمر شاخص‌های سلامت و مقایسه عملکرد استان‌ها، انگیزه و مشارکت مدیران استانی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به تسریع اجرای برنامه‌ها منجر شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور اظهار کرد: شبکه‌های منتخب اجرای این برنامه از زیرساخت‌های لازم برای اجرای مداخلات سلامت‌محور برخوردار هستند و می‌توان از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف کنترل بیماری‌های غیرواگیر استفاده کرد.

وی افزود: در حال حاضر تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارای شبکه پایلوت برنامه پزشکی خانواده هستند و بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر فراهم شده است.

رئیسی با بیان اینکه روند توسعه برنامه پزشک خانواده در کشور با سرعت در حال انجام است، گفت: از ابتدای مهرماه، ۶۴ شبکه منتخب کشور به طور کامل وارد چرخه اجرای برنامه خواهند شد و تمامی زیرساخت‌های لازم در حوزه ارائه خدمات، نظام ارجاع و فناوری اطلاعات برای فعالیت آنها فراهم شده است.

وی تأکید کرد: اجرای برنامه‌های سلامت در سطح کشور بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی، شبکه‌های بهداشتی و نیروهای صف ارائه خدمت است و نقش ستاد، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، پشتیبانی و حمایت از مجریان خواهد بود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات در مدیریت بیماری‌های غیرواگیر گفت: کشور نیازمند یک چارچوب ملی و یکپارچه در حوزه سلامت الکترونیک است تا امکان تبادل اطلاعات و دسترسی به داده‌های سلامت در سطح ملی فراهم شود.

وی افزود: هدف آن است که هر فرد بتواند به پرونده سلامت خود دسترسی داشته باشد و متناسب با شرایط جسمی و عوامل خطر موجود، آموزش‌ها و خدمات خودمراقبتی را دریافت کند.

رئیسی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌ها اظهار کرد: نباید منتظر فراهم شدن شرایط ایده‌آل ماند. نظام سلامت امروز از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناسبی برای کنترل بیماری‌های غیرواگیر برخوردار است و باید با اتکا به این توانمندی‌ها، اقدامات اجرایی را هرچه سریع‌تر آغاز کرد.