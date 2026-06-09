آغاز رویداد ملی «تصویر، نغمه و قصه کانون» در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین پشتکوهی در این زمینه افزود: این طرح با هدف غنیسازی اوقات فراغت و تقویت عدالت آموزشی و فرهنگی از ۱۶ خردادماه سالجاری آغاز شده و تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: سبد فرهنگی ویژهای شامل، یک فیلم یا انیمیشن، یک کتاب صوتی و یک اثر موسیقایی برای مخاطبان بارگذاری خواهد شد، که در مجموع ۲۸۲ اثر هنری فاخر در طول فصل تابستان، در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میگیرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیها از سوی امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این رویداد در یک بازه زمانی ۹۴ روزه تعریف شده است.
پشتکوهی عنوان کرد: این طرح فرهنگی، بستری نوین و رایگان را برای دسترسی کودکان و نوجوانان عضو مراکز کانون به آثار شاخص سینمایی، ادبی و موسیقایی فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: این برنامه که به صورت رایگان برای اعضای کانون طراحی شده، بخشی از راهبرد کلان کانون پرورش فکری برای تبدیل خانهها به کانونهای کوچک فرهنگی و هنری در ایام تعطیلات تابستانی است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان ادامه داد: دسترسی به این آثار از طریق پایگاه اینترنتی «نما» به نشانی nama.kpf.ir امکانپذیر است و اعضای مراکز کانون میتوانند با مراجعه به این نشانی، علاوه بر لذت بردن از تماشای آثار سینمایی، با ادبیات فاخر از طریق کتابهای صوتی و موسیقی اصیل ایرانی پیوندی عمیقتر برقرار کنند.
پشتکوهی بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی، به ویژه برای اعضای مراکز کانون در مناطق مختلف، گامی موثر در جهت کاهش شکاف دسترسی به منابع فرهنگی است و این رویداد نه تنها اوقات فراغت کودکان را با محتوای سالم و سازنده پر میکند، بلکه فرصتی برای آشنایی با تولیدات تخصصی کانون در حوزههای مختلف هنری فراهم میآورد.
وی گفت: انتظار میرود با استقبال خانوادهها و اعضای کانون از این بستر دیجیتال، شاهد بهرهوری بیشتری از ظرفیتهای هنری کانون در سراسر استان هرمزگان باشیم.
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