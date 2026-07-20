به گزارش خبرنگار مهر، پروین پشتکوهی عصر دوشنبه در تشریح برنامه‌های تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان، اظهار کرد: فعالیت‌های کانون از مدت‌ها قبل آغاز شده و برنامه‌های ویژه‌ای برای تابستان امسال تدارک دیده شده است.

وی افزود: تمامی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به صورت جدی پای کار کودکان و نوجوانان هستند و برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و آموزشی را ارائه می‌کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان، بیان کرد: فعالیت‌های تابستان امسال در قالب بسته‌های فرهنگی، کارگاه‌های تخصصی، برنامه‌های علمی، هنری و آموزشی طراحی شده و بخشی از این برنامه‌ها به صورت حضوری و بخشی نیز در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

پشتکوهی با اشاره به توجه کانون به مناطق دور از دسترس، عنوان کرد: اگر افرادی در نقاطی حضور دارند که مرکز کانون پرورش فکری در دسترس آنها نیست، فعالان فرهنگی و هنری می‌توانند با کانون ارتباط برقرار کنند تا کتاب، محتوای آموزشی و فرهنگی در اختیار آنها قرار گیرد.

وی ادامه داد: هدف این است که کودکان و نوجوانان روستاها و مناطق دور از دسترس شهرها نیز بتوانند از فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی کانون بهره‌مند شوند.

پشتکوهی با اشاره به برنامه‌های مجازی کانون، گفت: خانواده‌ها می‌توانند از طریق کانال «حال خوش زندگی» در پیام‌رسان بله از برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، کتاب‌خوانی، بازی و دیگر فعالیت‌های فرهنگی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: کانال «کافه هرمزگان» نیز با محوریت فعالیت‌های علمی و دانستنی‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان فعال است و علاقه‌مندان می‌توانند از محتوای آن بهره‌مند شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان، خاطرنشان کرد: ثبت‌نام برنامه‌های تابستانی همچنان ادامه دارد و برنامه‌هایی شامل فیلم، بازی، پویش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است.

پشتکوهی با تأکید بر اهمیت کتاب‌خوانی در فصل تابستان، گفت: خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به مراکز کانون از بسته‌های فرهنگی و کارگاه‌های حضوری استفاده کنند.

وی افزود: مراکز کانون در زیباشهر و گلشهر بندرعباس، مجتمع و مجتمع آفرینش به صورت دو شیفت فعالیت دارند و مراکز شهرستان‌ها نیز در شیفت بعدازظهر آماده ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان هستند.