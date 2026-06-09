به گزارش خبرنگار مهر، رده بندی بازیکنان تنیس روی میز در سایت فدراسیون جهانی این رشته به روز رسانی شده است. بر اساس این رده بندی که مربوط به هفته بیست و چهارم می شود، در بخش زنان به جز ندا شهسواری که تغییر جایگاه نداشته و کماکان نفر بازیکنان ایران به حساب می آید، دیگر نمایندگان کشورمان صعود داشته اند.

در بخش مردان هم به جز بنیامین فرجی و نیما عالمیان، دیگر پینگ پنگ بازان ایران ارتقا جایگاه داشته اند. در این بخش نوشاد و نیما عالمیان به ترتیب یک پله صعود و یک پله سقوط داشته اند. در حال حاضر فاصله میان آنها در رده بندی جهانی ۱۶۹ پله است.

جایگاه پینگ پنگ بازان ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی به این شرح است:

مردان

*نوشاد عالمیان: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۱۲۸ قرار دارد

* بنیامین فرجی: این بازیکن با یک پله سقوط در دره ۱۷۲ قرار دارد

* نوید شمس: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۲۴۱ قرار دارد

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۲۸۰ قرار دارد

* نیما عالمیان: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۲۹۷ قرار دارد

* امیرمهدی کشاورزی: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۴۴۹ قرار دارد

زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۸۸ قرار دارد

* شیما صفایی: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۱۹۸ قرار دارد

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۳۵۴ قرار دارد

* الینا رحیمی: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۳۵۶ قرار دارد

* ستایش ایلوخانی: این بازیکن با ۸ پله صعود در رده ۴۹۸ قرار دارد

* وانیا یاوری: این بازیکن با ۸ پله صعود در رده ۴۹۹ قرار دارد