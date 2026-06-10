به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گفتند که سیگارهای الکترونیکی با پُکهای زیاد معمولاً میتوانند قبل از تمام شدن، هزاران بار استنشاق شوند، زیرا مایع الکترونیکی بیشتری را در خود جای میدهند و برای استفاده طولانی مدت طراحی شدهاند.
اما محققان گزارش دادند که مواد شیمیایی سمی به نام آلدئیدها در مایع الکترونیکی شروع به تجمع میکنند، زیرا مایع الکترونیکی به طور مکرر در معرض گرمای تولید کننده بخار قرار میگیرد.
«پرو تالبوت»، محقق ارشد و استاد زیستشناسی سلولی و سیستمهای مولکولی در دانشگاه کالیفرنیا، گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که مایع باقی مانده در یک دستگاه پرمصرف، مشخصات شیمیایی بسیار متفاوت و سمیتری نسبت به مایع الکترونیکی تازه دارد.»
تالبوت در یک بیانیه خبری گفت: «میزان مواد شیمیایی در برندهای مختلف متفاوت بود، اما یافتههای کلی ما نشان میدهد که استفاده طولانی مدت از سیگارهای الکترونیکی یکبار مصرف با پف بالا ممکن است منجر به تجمع بیشتر محصولات جانبی مضر شود.»
برای این مطالعه، محققان مایع ۷۷ دستگاه ویپ دور انداخته شده از ۲۰ برند مختلف را تجزیه و تحلیل کردند. تعداد پف روی این دستگاهها از ۳۰۰ تا ۶۰۰۰ متغیر بود.
به طور خاص، این تیم به دنبال مواد شیمیایی به نام آلدئیدها بودند که هنگام گرم شدن مایعات ویپ تشکیل میشوند.
محققان دریافتند که سطح چندین آلدئید سمی پس از استفاده از دستگاهها، از جمله متیل گلیوکسال (MGO)، گلیوکسال (GO) و فرمالدئید، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
«استر اومایه»، عضو تیم تحقیق، گفت: «فرمالدئید یک ماده سرطانزای شناخته شده است.»
اومایه در ادامه افزود: «علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که این مواد شیمیایی در سیگارهای الکترونیکی با پف بالا به سطح نگران کنندهای رسیدهاند.»
برای بررسی اینکه آیا این سطوح ممکن است به کاربران آسیب برساند، محققان سلولهای ریه انسان را در معرض MGO و آلدهید دیگری به نام استالدهید قرار دادند.
محققان گزارش دادند که MGO باعث آسیب سلولی قابل توجهی شده و ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سمیتر از استالدهید است.
محققان گفتند افرادی که از ویپ استفاده میکنند باید در استفاده از دستگاههای با پف بالا احتیاط کنند، به خصوص زمانی که به پایان مایع الکترونیکی خود نزدیک میشوند.
تالبوت گفت: «تعداد پف فقط یک رقم بازاریابی نیست. این متغیری است که مستقیماً بر میزان قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی تأثیر میگذارد و باید در ارزیابیهای ایمنی لحاظ شود.»
نظر شما