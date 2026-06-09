شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه جهت تصدی منصب قضائی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان بورسیه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته اعلام شد. بر اساس این گزارش، داوطلبان علاقهمند به تحصیل در مقطع کارشناسی این دانشگاه، ضمن رعایت ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه آزمون سراسری، باید واجد شرایط ویژهای باشند.
شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان
پذیرش در این دانشگاه منوط به احراز شرایطی نظیر تدین به دین اسلام، التزام به ولایت مطلقه فقیه و مبانی نظام جمهوری اسلامی، سلامت کامل جسمی و روانی برای منصب قضاوت، نداشتن سوءپیشینه کیفری و برخورداری از حسن شهرت خانوادگی است.
علاوه بر این، داوطلبان نباید رابطه استخدامی داشته باشند و ملزم به سپردن تعهد خدمت به قوه قضاییه به مدت ۱۰ سال هستند. از دیگر شرایط تعیینشده میتوان به حداقل معدل کتبی دیپلم ۱۶ (برای ایثارگران ۱۵) و حداکثر سن ۲۴ سال تا تاریخ ۱۴۱۵.۰۶.۳۱ (برای ایثارگران ۲۶ سال) اشاره کرد. گفتنی است، مدت خدمت وظیفه داوطلبانی که دوره سربازی را گذراندهاند به حداکثر سن آنان افزوده میشود (مشروط بر اینکه سن داوطلب از ۲۶ سال تجاوز نکند).
دوره تحصیلی و فرآیند استخدام
دوره کارشناسی این دانشگاه حدود ۴ سال به طول میانجامد. دانشجویان در سال اول بورسیه نبوده و مقرری دریافت نمیکنند، اما از سال دوم در صورت احراز شرایط، بورسیه شده و مشمول دریافت مقرری میشوند. پس از فارغالتحصیلی و در صورت قبولی در مصاحبههای علمی و عمومی و طی دوره کارآموزی، این افراد برای استخدام در کادر قضائی به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.
امتیازات تحصیل در دانشگاه علوم قضائی
دانشجویان این دانشگاه از امتیازاتی نظیر معرفی به قوه قضاییه جهت اشتغال به کار قضائی پس از فراغت از تحصیل، گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوه قضاییه، بهرهمندی از کمکهزینه تحصیلی (طبق ضوابط) و امکان استفاده از خدمات رفاهی و خوابگاه برخوردار خواهند بود.
تذکرات مهم آموزشی
این دانشگاه اعلام کرده است، کلاسهای درس در تمامی روزهای غیرتعطیل هفته برگزار میشود. همچنین به منظور ارتقای سطح بینش اعتقادی، دانشجویان ملزم به گذراندن دروس گروه معارف اسلامی هستند. در برنامهریزی درسی رشته علوم قضائی، ظرفیتی پیشبینی شده که دانشجو در صورت تمایل و تلاش، میتواند با گذراندن دروس تکمیلی، مدرک حوزوی نیز دریافت نماید، هرچند دانشگاه در خصوص اعطای این مدرک تعهدی ندارد.
در پایان تأکید شده است که حداقل معدل کل فارغالتحصیلی دوره کارشناسی برای این دانشجویان ۱۶ است و چنانچه دانشجو در هر مرحلهای شرایط پذیرش را از دست بدهد، موظف به بازپرداخت هزینههای تحصیل و وجوه دریافتی خواهد بود. داوطلبان بورسیه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته اینجا کلیک کنند.
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