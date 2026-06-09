به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به ضرورت چابک‌سازی نظام نظارتی، گفت: تمامی فعالان حوزه فرآورده‌های طبیعی باید هرچه سریع‌تر نسبت به جابجایی کدهای شناسایی فرآورده یا IRC از بستر قدیمی به آدرس irc.fda.gov.ir اقدام نمایند. ثبت اطلاعات در بخش پرونده موجود سامانه جدید شرط اصلی تداوم فعالیت‌های قانونی این شرکت‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان تیرماه سال جاری خط قرمز زمانی این طرح محسوب می‌شود و پس از آن هیچ‌گونه امکان تمدید مهلت وجود نخواهد داشت. با انقضای این زمان سامانه قدیمی به طور کامل از مدار خارج شده و تمام کدهای ثبت‌شده در آن به وضعیت غیرفعال و تعلیق درمی‌آیند.

شعیبی توضیح داد: مبنای تمامی اقدامات اجرایی از جمله صدور مجوزها ترخیص کالا از گمرک و الحاق برچسب‌های اصالت پس از موعد مقرر صرفاً داده‌های موجود در سامانه جدید خواهد بود. بنابراین هرگونه وابستگی به سوابق سامانه پیشین منجر به توقف فرآیندهای اداری و تجاری شرکت‌ها خواهد شد.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک هشدار داد که عدم انتقال به‌موقع اطلاعات به معنای انصراف ضمنی شرکت از ادامه تولید یا واردات محصول تلقی می‌گردد. در چنین شرایطی مسئولیت تمام پیامدهای حقوقی و اقتصادی ناشی از توقف فعالیت‌ها مستقیماً متوجه مدیران و سهامداران شرکت مربوطه است.