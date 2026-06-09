به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری، منوچهر خسروزاده با اشاره به رویکرد شهرداری کرج در راستای ارتقای عدالت در توزیع زیرساختهای ورزشی اظهار داشت: «سازمان سرمایهگذاری در راستای اهمیت به اماکن ورزشی و پاسخ به نیاز شهروندان، اجرای دو پروژه مهم را در دستور کار قرار داده است. این پروژهها با هدف افزایش سرانههای ورزشی و تبدیل فضاهای رها شده شهری به محیطهای پویا و با نشاط طراحی شدهاند.»
وی با تشریح جزئیات این پروژهها افزود: «پروژه اول شامل احداث زمینهای چمن مصنوعی در زیر پل شهدای روحانی (بلوار مطهری) است. در این طرح، فضای متروکه و رها شده زیر پل به سه زمین چمن مصنوعی استاندارد به همراه ابنیه مورد نیاز تبدیل خواهد شد که نقشی کلیدی در بهینهسازی اوقات فراغت جوانان آن منطقه ایفا میکند.»
خسروزاده در خصوص پروژه دوم نیز تصریح کرد: «زمینهای تنیس پارک مکعب مهرشهر، پروژه شاخص دیگری است که در زمینی به مساحت تقریبی ۳۳۷۵ مترمربع اجرا خواهد شد. این مجموعه شامل ۴ قطعه زمین تنیس استاندارد و ساختمانی به مساحت ۲۵۰ مترمربع جهت ارائه خدماتی نظیر کافیشاپ، فروشگاه ورزشی، رختکن و سرویسهای بهداشتی خواهد بود.»
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرج در پایان با اشاره به وضعیت فعلی این طرحها خاطرنشان کرد: «خوشبختانه مراحل فراخوان عمومی این دو پروژه با استقبال خوب سرمایهگذاران مواجه شده است. در حال حاضر در آستانه بازگشایی پاکت (ج) و اعلام نهایی برندگان هستیم. با مشخص شدن برنده در روزهای آتی، عملیات اجرایی این پروژهها به سرعت آغاز خواهد شد تا در کمترین زمان ممکن در اختیار شهروندان عزیز کرجی قرار گیرد.»
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