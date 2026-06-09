برزیل مغلوب تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال با ویلچر ایران و برزیل در دومین روز رقابت های انتخابی جهان که در سوفانبوری تایلند جریان دارد، امروز (سه شنبه ۱۹ خرداد) برگزار شد.

در این دیدار شاگردان بهروز سلطانی با نتیجه ۷۵ بر ۶۳ حریف خود را شکست دادند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران روز دوشنبه نخستین دیدار خود در رقابت های انتخابی جهان را با برتری ۷۷ بر ۲۴ برابر سنگال به پایان رسانده بود.

لهستان سومین و آخرین حریف تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در رقابت های انتخابی قهرمانی جهان است. دیدار با این تیم ساعت ۷:۳ روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) برگزار می شود.

محسن طلوعی، امیررضا احمدی، ابوالفضل جلائی، امید هادی اظهر، رضا نیک سیرت، عبدالجلیل قرنجیک، عرفان بخشنده، وحید سعادت پور، مرتضی عابدی، محمدحسن سیاری، مهدی عباسی و محمدطاها یار محمدی ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران را در رقابت های انتخابی جهان تشکیل می دهند. این تیم با هدایت بهروز سلطانی عازم تایلند شده است.

چهار تیم از رقابت‌های بسکتبال با ویلچر تایلند سهمیه مسابقات جهانی را کسب می کنند.

مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان به میزبانی کانادا برگزار می شود. این رقابت ها اولین گام برای کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ است.