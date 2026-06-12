حریفان تیم ملی بسکتبال با ویلچر در مسابقات جهانی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اتمام آخرین مرحله رقابت های بسکتبال با ویلچر انتخابی قهرمانی جهان که هفته گذشته در تایلند برگزار شد و نهایی شدن ترکیب ۱۶ تیمی مسابقات قهرمانی جهان، قرعه کشی این رقابت ها انجام شد.

بر این اساس، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در گروه D با تیم های مراکش، آلمان و کانادا همگروه شده است.

قرعه کشی مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان به این شرح است:

گروه A: آمریکا، ایتالیا، برزیل، هلند

گروه B: استرالیا، انگلستان، ترکیه، آرژانتین

گروه C: اسپانیا، ژاپن، لهستان، کلمبیا

گروه D: مراکش، آلمان، ایران، کانادا

مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان شهریور به میزبانی کانادا برگزار می شود. این رقابت ها اولین مرحله از مسابقات گزینشی پارالمپیک ۲۰۲۸ به حساب می آید.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران از حضور در مسابقات تایلند و با کسب ۳ برد متوالی برابر سنگال، برزیل و لهستان و صدرنشینی در گروه A صاحب سهمیه جهانی شد.