ایرباس از بالگرد خودران برای عملیات نظامی رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این اقدام شرکت را به سمت بازاری در حال رشد برای بالگردهای بدون سرنشین هدایت می کند.

بالگرد مذکور U۱۴۵ نام گذاری شده و یک نسخه نمایشی آن در مقیاس واقعی قبل از «نمایشگاه هوایی برلین» رونمایی شده و نشان دهنده جدیدترین تلاش های ایرباس برای ترکیب عملکرد تایید شده بالگرد با سیستم پرواز خودران پیشرفته است.

ایرباس تصمیم دارد بالگرد مذکور را همراه یک خلبان برای حفظ ایمنی در پایان ۲۰۲۶ میلادی به طور آزمایشی به پرواز دربیاورد. هدف این شرکت عملیاتی کردن پلتفرم مذکور در دهه آینده است. U۱۴۵ برخلاف بسیای از هلی کوپترهای بدون سرنشین که از صفر طراحی شده اند، به طور مستقیم روی پلتفرم H۱۴۵، یکی از خانواده بالگردهای پر مصرف ایرباس، ساخته شده است. بیش از ۱۸۰۰ بالگرد H۱۴۵ هم اکنون در سراسر جهان در بخش های نظامی، منی و خدمات عمومی سرویس رسانی می کنند. این بالگردها رویهم رفته بیش از ۸.۵ میلیون ساعت پرواز ثبت کرده اند.

شرکت هواپیماسازی U۱۴۵ را برای حمل بارهای بزرگتر و مدت پرواز طولانی تر از پهپادهای «روتور کرفت» یا عمود پرواز فعلی طراحی شده است. این بالگرد می تواند هنگام بلند شدن از زمین حداکثر ۸۴۰۰ پوند را بلند کند و ماموریت های مختلفی از جمله حمل بار برای تامین ذخایر تا واکنش به فجایع را انجام دهند.

ایرباس کابین خلبان را در این بالگرد حذف کرده و در عوض سیستم های خودران، ابزارهای هوش مصنوعی و بسته حسگر مخصوص را برای مدیریت عملیات های پرواز بدون خلبان در آن یکپارچه کرده است. این بازطراحی همچنین شیوه فعالیت لجستیک بالگرد را تغییر می دهد. مهندسان یک در بارگیری دماغه، یک میز بارگیری تاشو و یک سطح تقویت شده برای پخش بار را جهت بهبود کارآمدی بارگیری طی عملیات های میدانی به آن افزوده اند.

شرکت سازنده پیش بینی می کند U۱۴۵ از عملیات های شهری و نظامی پشتیبانی کند.