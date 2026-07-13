به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، ورتی پورت به محل اختصاصی بلند شدن و فرود هواگردهای عمودپرواز مانند تاکسی‌های پرنده و eVTOLها گفته می‌شود.

سازمان کل هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی(GCAA) و شرکت «اسکای‌پورتس اینفراستراکچر» (Skyports Infrastructure) اعلام کردند «VDX» ، نخستین ورتی‌پورت تجاری جهان که به‌طور اختصاصی برای این منظور ساخته شده ،موفق به دریافت گواهی‌نامه قانونی برای عملیات هواگردهای الکتریکی با قابلیت بلند شدن و فرود عمودی (eVTOL) شده است. این رویداد نقطه عطفی مهم در شبکه تاکسی هواییِ برنامه‌ریزی‌شده برای دبی محسوب می‌شود.

این واحد که به طور رسمی با عنوان VDX تحت فرآیند صدور گواهینامه GCAA ثبت شده، نخستین ورتی‌پورت تجاری اختصاصی است که گواهینامه نظارتی را دریافت کرده و راه را برای راه‌اندازی خدمات تاکسی هوایی تجاری در دبی در آینده هموار می‌کند.

VDX به عنوان نخستین و اصلی‌ترین کانون در شبکه برنامه‌ریزی‌شده تاکسی‌های هوایی دبی عمل خواهد کرد و سه «ورتی‌پورت» (محل نشست و برخاست عمودی) دیگر نیز هم‌اکنون در دست ساخت هستند. توسعه این شبکه و ورتی‌پورت‌ها توسط شرکت «اسکای‌پورتس» (Skyports) و با همکاری سازمان راه‌ها و حمل‌ونقل دبی (RTA) انجام می‌شود.

دانکن واکر، مدیرعامل شرکت زیرساخت اسکای‌پورتس در این باره می گوید: دریافت این گواهینامه گامی مهم به سوی عملیات تجاری eVTOL است.

وی دربیانیه ای اعلام کرد: گواهینامه مذکور لحظه‌ای تعیین‌کننده برای حمل‌ونقل هوایی پیشرفته است و نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها، استانداردهای عملیاتی و چارچوب‌های نظارتی مورد نیاز برای خدمات تجاری eVTOL اکنون به واقعیت تبدیل شده‌اند.

VDX شامل دو محوطه اختصاصی برای بلند شدن و فرود، زیرساخت شارژ سریع برای هواپیماهای برقی و امکانات مسافری با ظرفیت پذیرش بالا است. این مجموعه چهارطبقه، مساحتی در حدود ۳۱۰۰ متر مربع دارد و پس از آغاز فعالیت‌های تجاری، قادر به پذیرش سالانه تا ۱۷۰ هزار مسافر خواهد بود.