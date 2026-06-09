به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه) نشست‌های مشترکی با معاونان وزرا اعم از بهداشت، نفت، صمت و امور اقتصادی و دارایی و مسئولان دستگاه‌های دولتی خواهند داشت.

دستور کار تعدادی از این کمیسیون‌ها به شرح ذیل است:

اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشستی مشترک با معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص بررسی مشکلات موجود در مسیر تهیه اقلام دارویی، وضعیت این بازار و نحوه عرضه دارو به بیماران در شرایط کنونی کشور خواهند داشت.

همچنین اعضای کمیسیون انرژی نیز نشستی با معاونان وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهینه سازی انرژی خواهند داشت.

اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز طی نشستی با معاون علمی رئیس جمهور به بررسی مسائل مرتبط با حوزه آموزش کشور خواهند پرداخت.

اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی نشست‌های جداگانه‌ای با مسئولان مربوطه در وزارت نفت و معاون وزیر کشور، مطالبات و پرونده‌های نظارتی موجود را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهند داد.

اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نیز با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل جلسه خواهند داد.