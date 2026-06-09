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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

صدور مجوز جذب ۳۴۷ عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

صدور مجوز جذب ۳۴۷ عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

رئیس مرکز جذب و امور اعضای هیئت علمی و نخبگان وزارت بهداشت از دریافت مجوز به‌کارگیری ۳۴۷ نفر در هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر محمد جلیلی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی پیگیری‌های مستمر معاونت آموزشی وزارت بهداشت از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، و با توجه به نیازهای اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی، مجوزهای لازم برای به‌کارگیری ۳۴۷ نفر از متقاضیان عضویت در هیئت علمی در قالب تبصره ۷ ماده ۱۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی اخذ شده است.

وی افزود: این مجوزها با هدف کمک به رفع نیازهای فوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صادر شده و اقدامات اجرایی برای به‌کارگیری این افراد در رشته‌محل‌های مورد تأیید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

رئیس مرکز جذب و امور اعضای هیئت علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به چالش کمبود اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دانشگاه‌ها، به‌ویژه با توجه به گستردگی و تنوع مأموریت‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی، یکی از اولویت‌های مهم معاونت آموزشی است. از این‌رو، برنامه‌های مختلفی از جمله به‌کارگیری نیروهای تعهداتی، جذب اعضای هیئت علمی قراردادی و برگزاری فراخوان‌های جذب هیئت علمی در دستور کار قرار دارد.

جلیلی همچنین درباره آخرین وضعیت فراخوان جذب هیئت علمی خاطرنشان کرد: مکاتبات و پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز برگزاری فراخوان جذب اعضای هیئت علمی از سال گذشته آغاز شده و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، این موضوع مراحل پایانی خود را طی می‌کند. در حال حاضر منتظر دریافت مجوز نهایی هستیم.

وی تأکید کرد: تمامی مقدمات لازم برای برگزاری فراخوان، از جمله دریافت و اولویت‌بندی نیازهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی، در مرکز جذب و امور اعضای هیئت علمی و نخبگان انجام شده است و به محض صدور مجوز، فرآیند برگزاری فراخوان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6855109
زهره بال

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