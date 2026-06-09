به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر محمد جلیلی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی پیگیری‌های مستمر معاونت آموزشی وزارت بهداشت از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، و با توجه به نیازهای اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی، مجوزهای لازم برای به‌کارگیری ۳۴۷ نفر از متقاضیان عضویت در هیئت علمی در قالب تبصره ۷ ماده ۱۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی اخذ شده است.

وی افزود: این مجوزها با هدف کمک به رفع نیازهای فوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صادر شده و اقدامات اجرایی برای به‌کارگیری این افراد در رشته‌محل‌های مورد تأیید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

رئیس مرکز جذب و امور اعضای هیئت علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به چالش کمبود اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دانشگاه‌ها، به‌ویژه با توجه به گستردگی و تنوع مأموریت‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی، یکی از اولویت‌های مهم معاونت آموزشی است. از این‌رو، برنامه‌های مختلفی از جمله به‌کارگیری نیروهای تعهداتی، جذب اعضای هیئت علمی قراردادی و برگزاری فراخوان‌های جذب هیئت علمی در دستور کار قرار دارد.

جلیلی همچنین درباره آخرین وضعیت فراخوان جذب هیئت علمی خاطرنشان کرد: مکاتبات و پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز برگزاری فراخوان جذب اعضای هیئت علمی از سال گذشته آغاز شده و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، این موضوع مراحل پایانی خود را طی می‌کند. در حال حاضر منتظر دریافت مجوز نهایی هستیم.

وی تأکید کرد: تمامی مقدمات لازم برای برگزاری فراخوان، از جمله دریافت و اولویت‌بندی نیازهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی، در مرکز جذب و امور اعضای هیئت علمی و نخبگان انجام شده است و به محض صدور مجوز، فرآیند برگزاری فراخوان آغاز خواهد شد.