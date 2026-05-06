باغ بهزیستی بم تبدیل به مجموعه فرهنگی و ورزشی کودکان بی سرپرست می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بم که بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف باغ موقوفه اداره بهزیستی و نحوه استفاده از ظرفیت‌های آن با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و شهری بررسی شد.

این نشست با محوریت ایجاد فضایی سالم و ایمن برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان تحت پوشش مراکز نگهداری برگزار گردید.

براساس تفاهم‌نامه مشترک میان اداره بهزیستی و مجموعه خیریه امام، مقرر شده این باغ پس از ساماندهی و تجهیز، به مجموعه‌ای تفریحی و رفاهی ویژه فرزندان مراکز نگهداری تبدیل شود؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای نشاط، سلامت روانی، و رشد اجتماعی این کودکان ایفا کند.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰ فرزند در مراکز نگهداری شهرستان بم تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و ایجاد یک فضای اختصاصی برای فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی از مطالبات اصلی در این حوزه محسوب می‌شود.

در همین راستا، شورای اسلامی شهر بم، معاونت عمرانی شهرداری و اداره ورزش و جوانان نیز آمادگی خود را برای مشارکت در آماده‌سازی زیرساخت‌های این مجموعه اعلام کردند که بخشی از امکانات اجرایی نظیر کف‌پوش محوطه و تجهیزات فضای باز قرار است با همکاری نهادهای یادشده تأمین شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بم در این نشست با اشاره به فعالیت ۱۱ مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۰ کودک و نوجوان در این مراکز نگهداری می‌شوند و ساماندهی باغ بهزیستی می‌تواند زمینه ارتقای خدمات رفاهی و حمایتی برای آنها را فراهم کند.

محمدابوذری، با بیان اینکه مساحت این باغ بیش از ۱۱ هزار مترمربع است، افزود: این مجموعه ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز تفریحی استاندارد را دارد و می‌تواند به‌عنوان پایگاه نشاط اجتماعی برای فرزندان مراکز نگهداری مورد استفاده قرار گیرد.

وی یادآور شد: این باغ به‌عنوان موقوفه‌ای با نیت ویژه برای حمایت از فرزندان پرورشگاه‌ها پیش از انقلاب اسلامی ایجاد شده و درآمدهای حاصل از آن باید در همان مسیر تعیین‌شده توسط واقف هزینه شود.

رئیس بهزیستی بم همچنین با تأکید بر لزوم شفافیت مالی تصریح کرد: تمامی درآمدهای این مجموعه باید در حساب مشارکت‌های بهزیستی با هدف مشخص حمایت از پرورشگاه‌های شهرستان واریز شود تا هزینه‌ها به‌صورت هدفمند و در مسیر اصلی صرف شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بم نیز در این جلسه درباره وضعیت موقوفه آب باغ گفت: بر اساس وقف‌نامه، بخشی از آب قنات فرخ‌آباد جهت آبیاری این باغ اختصاص یافته و مازاد آن اجاره داده می‌شود تا درآمد حاصل صرف امور پرورشگاه‌ها شود.

وی افزود: میزان آب مورد نیاز باغ پنج ساعت و مازاد آن شش ساعت برآورد شده که درآمد سالانه حاصل از اجاره آن حدود ۸۴ میلیون تومان است.

در پایان، رئیس دادگستری شهرستان بم با تأکید بر ضرورت شفافیت و توزیع عادلانه منابع موقوفه عنوان کرد: درآمدهای حاصل از این موقوفه باید با رعایت نیت واقف و به‌دور از هرگونه انحراف هزینه شود تا منافع آن به‌طور عادلانه در اختیار تمامی کودکان و نوجوانان مراکز نگهداری قرار گیرد.