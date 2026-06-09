جدیدترین تصمیم خصمانه تل آویو علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در جلسه امروز خود تصویب کرد که در صورت شلیک موشک از داخل اراضی لبنان به سمت داخل اراضی اشغالی فلسطین، بدون موافقت سیاسی، به بیروت حمله کند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس در داخل لبنان و انجام عملیات ترور و تخریب، هر روز این آتش بس را نقض کرده و حزب الله در واکنش به این اقدامات، نظامیان صهیونیست را در داخل لبنان و خارج از آن هدف قرار داده است.

این تصمیم صهیونیست‌ها بعد از هشدار ایران به این رژیم گرفته می‌شود که نیروهای مسلح ایران تأکید کرد که هرگونه حمله به بیروت و جنوب لبنان نقض آتش بس است و تهران در مقابل این نقض، سکوت نخواهد کرد.