چرا اسرائیل حملات خود را بر نبطیه و صور در جنوب لبنان متمرکز کرده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، سرتیپ محمد الصمادی، تحلیلگر امور نظامی گفت: دستور تخلیه اخیر اسرائیل، که شامل صور و نبطیه نیز می‌شود، نشان دهنده تغییر در ماهیت حملات نظامی اسرائیل است.

وی افزود: اسرائیل از تمرکز بر مناطق مرزی به هدف قرار دادن مناطق داخلی لبنان روی آورده است، چرا که بر این گمان است که به دستاوردهای میدانی دست یافته است که به آن اجازه می‌دهد از سیاست مهار به سیاست فرسایشی شدید تغییر رویکرد دهد.

الصمادی، که از امان، پایتخت اردن، با تلویزیون العربی صحبت می‌کرد، افزود: این دستورات تخلیه در چارچوب هشدارهای معمولی نیست بلکه مقدمه‌ای برای مرحله جدیدی از عملیات نظامی هستند که با هدف تغییر دائمی واقعیت امنیتی در جنوب لبنان، از طریق تضعیف توانایی‌های نظامی حزب‌الله و جلوگیری از هرگونه تهدید برای شهرک‌های شمالی(اراضی اشغالی) انجام می‌شود.

اسرائیل در حال هموار کردن راه برای یک مرحله نظامی گسترده‌تر است

وی گفت: وارد کردن شهرهای استراتژیکی مانند صور و نبطیه در طرح تخلیه، تحولی قابل توجه است و نشان دهنده آمادگی اسرائیل برای گسترش عملیات خود و ایجاد یک منطقه آتش گسترده و در عین حال ارسال پیام‌های بازدارنده به ایران است.

این کارشناس افزود: شواهد میدانی، از جمله استقرار مواضع و استحکامات اسرائیل در جنوب لبنان طی چند ماه گذشته، نشان می‌دهد که تل‌آویو به دنبال ایجاد حضور نظامی بلندمدت در مناطق استراتژیک است. تل‌آویو همچنان به گسترش عملیات خود با هدف سلب توانایی‌های نظامی حزب‌الله و کاهش منابع تهدید در درازمدت ادامه می‌دهد.

تل آویو نبرد را به سمت صور سوق می‌دهد

از سوی دیگر، محمد حمیه، پژوهشگر امور منطقه‌ای و بین‌المللی، معتقد است که تشدید اخیر تنش‌ها توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان با هدف افزایش فشار بر حزب‌الله و تلاش برای تغییر معادله امنیتی است که در دوره گذشته وجود داشت.

اهمیت شهر صور

حمیه در گفتگو با تلویزیون العربی از بیروت بیان کرد: صور به عنوان دومین شهر بزرگ جنوب لبنان از اهمیت ویژه و ارزش نمادین بالایی برخوردار است. این شهر هنوز ده‌ها هزار نفر جمعیت دارد و روستاهای اطراف آن نیز در آن ساکن هستند، و همین امر باعث می‌شود هشدارهای صادر شده به آن، اقدامی با ابعاد سیاسی و نظامی باشد که فراتر از جنبه میدانی فوری است.

شکست اسرائیل در معادله ضاحیه در برابر شهرک های شمالی اراضی اشغالی

وی افزود: اسرائیل در تحمیل معادله «ضاحیه بیروت در برابر شهرک های شمالی» برای تضمین امنیت شهرک‌های شمالی خود، به ویژه پس از ورود ایران به این درگیری و ایجاد معادله جدید، شکست خورده است و هدف قرار دادن ضاحیه بیروت حملات به اسرائیل را به همراه خواهد داشت.

او گفت: این معادله، کابینه بنیامین نتانیاهو را با چالش‌های فزاینده‌ای در رابطه با حفاظت از جبهه شمالی مواجه کرده است، که باعث شده اسرائیل با تشدید حملات و صدور هشدار به مناطق و شهرهای کلیدی مانند صور، حملات نظامی خود را در جنوب لبنان گسترش دهد.

چرا اسرائیل به تشدید تنش در لبنان ادامه می‌دهد؟

امطاس شحاده، مدیر برنامه مطالعات اسرائیل در مرکز مدی الکرمل، به نوبه خود گفت: تشدید تنش اسرائیل در لبنان بخشی از تلاش‌های تل‌آویو برای جلوگیری از هرگونه توافق احتمالی بین آمریکا و ایران است. اسرائیل هرگونه تفاهم بین دو طرف را به عنوان توافقی می‌داند که به منافع استراتژیک آن آسیب می‌رساند.

شحاده در گفتگو با تلویزیون العربی از حیفا گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بارها از توافق قریب‌الوقوع با تهران صحبت کرده است، اما این اظهارات هنوز به گام‌های عملی منجر نشده‌اند و با توجه به پیچیدگی‌های سیاسی موجود، حساب کردن روی آنها دشوار است.

وی افزود: اسرائیل به موازات تشدید تنش در میدان جنگ، با هدف جلوگیری از توافق بین واشنگتن و تهران، به طور مداوم بر دولت آمریکا فشار وارد می‌کند.

او تحرکات نظامی اخیر در لبنان را بخشی از این تلاش دانست.

وی گفت: ایران، به نوبه خود، آمادگی خود را برای پاسخ به هرگونه تشدید تنش در جنوب لبنان اعلام کرده است، در حالی که اسرائیل در تلاش است تا دامنه رویارویی را برای دستیابی به اهدافی که در طول جنگ به آنها دست نیافت، گسترش دهد و در درجه اول ضربه‌ای کاری به برنامه هسته‌ای ایران وارد کند و ایران را تضعیف کند.