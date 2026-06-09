کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق ۳۰ درصد تخفیف برای مشترکان به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ساعدپناه بعد از ظهر سهشنبه در تشریح طرحهای تشویقی وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق، اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی وزارت نیرو، مشترکان خانگی در صورت کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق نسبت به دوره مشابه سال گذشته، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در هزینه برق مصرفی خواهند شد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، تشویق مشترکان به مدیریت مصرف و مشارکت در تأمین برق پایدار در روزهای گرم سال است تا با همراهی مردم، شبکه برق کشور با کمترین چالش از دوره اوج مصرف عبور کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف در بخش کشاورزی گفت: در این بخش نیز کشاورزان با همکاری در طرحهای مدیریت بار و کاهش مصرف در ساعات تعیینشده از مزایای ویژه برخوردار میشوند. بر اساس این برنامه، بهرهبرداران بخش کشاورزی با مشارکت در مدیریت مصرف از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و رعایت الگوی مصرف مندرج در پروانه بهرهبرداری، میتوانند از مشوقهای در نظر گرفته شده بهرهمند شوند.
ساعدپناه تأکید کرد: عبور موفق از پیک مصرف تابستان نیازمند همکاری همه مشترکان است و مردم میتوانند با رعایت چند راهکار ساده، علاوه بر کاهش هزینههای برق به پایداری شبکه نیز کمک کنند.
وی نخستین راهکار را استفاده از تجهیزات برقی دارای برچسب انرژی A و بالاتر دانست و افزود: استفاده از وسایل برقی کممصرف نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد و جایگزینی تجهیزات فرسوده با لوازم دارای راندمان بالا میتواند تأثیر قابل توجهی در مدیریت مصرف برق داشته باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان ادامه داد: مدیریت زمان استفاده از وسایل پرمصرف از دیگر راهکارهای مؤثر است. شهروندان میتوانند استفاده از وسایلی مانند ماشین لباسشویی، اتو، ظرفشویی و سایر تجهیزات پرمصرف را به ساعات کمباری شبکه منتقل کنند تا فشار وارد بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف کاهش یابد.
وی تنظیم صحیح وسایل سرمایشی را یکی دیگر از عوامل مهم در صرفهجویی انرژی عنوان کرد و گفت: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، سرویس و شستوشوی منظم فیلترها و تجهیزات سرمایشی، علاوه بر افزایش بازدهی دستگاهها، موجب کاهش مصرف برق بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد شد.
ساعدپناه با تأکید بر خاموش کردن لامپها و تجهیزات غیرضروری، افزود: توجه اعضای خانواده به خاموش کردن وسایل اضافی و پرهیز از مصرف غیرضروری انرژی، نقش مؤثری در کاهش مصرف برق و جلوگیری از بروز خاموشیها دارد.
وی همچنین از اجرای طرح «همیار انرژی» و پویش ملی «صبا، سفیران بهینهسازی انرژی» خبر داد و اظهار کرد: دانشآموزان از مقطع پیشدبستانی تا متوسطه در قالب این طرحها آموزشهای لازم را دریافت میکنند تا به عنوان سفیران مدیریت مصرف انرژی در خانه، مدرسه و جامعه فعالیت داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خاطرنشان کرد: فرهنگسازی و مشارکت عمومی، مهمترین رکن مدیریت مصرف برق است و امیدواریم با همکاری مردم، تابستان امسال بدون خاموشی و با پایداری کامل شبکه برق در استان هرمزگان سپری شود.
نظر شما