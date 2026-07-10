مدیرعامل برق تهران: کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق، ضامن پایداری شبکه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در روزهای گرم سال، اظهار کرد: از نیمه دوم تیرماه تا نیمه نخست مرداد، یکی از حساس‌ترین دوره‌های مصرف برق را پیش رو داریم و حفظ پایداری شبکه نیازمند مشارکت همه مشترکان است.

وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، افزود: افزایش دمای هوا موجب رشد استفاده از وسایل سرمایشی و افزایش مصرف برق می‌شود و عبور از این شرایط، مستلزم همکاری مشترکان در بخش‌های خانگی، تجاری، اداری، صنعتی و کشاورزی است.

محمودی تصریح کرد: مشترکان با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، می‌توانند نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از مشترکان خواست استفاده از وسایل برقی پرمصرف را به ساعات خارج از اوج بار موکول کنند تا برق مطمئن برای همه مشترکان تأمین شود.

وی در پایان از همراهی شهروندان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با مشارکت عمومی در مدیریت مصرف، روزهای اوج بار تابستان با کمترین چالش سپری شود.