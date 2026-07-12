همراهی مشترکان کلید حفظ پایداری برق در روزهای گرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی کارنامی بعدازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش مصرف برق در پی استمرار گرمای هوا، اظهار کرد: مدیریت مصرف از سوی مشترکان مهم‌ترین عامل در حفظ پایداری شبکه برق و تداوم تأمین برق مشترکان در شرایط کنونی است.

وی با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف برق در روزهای گرم سال یک ضرورت فنی و ملی محسوب می‌شود، افزود: کاهش حتی اندک مصرف برق از سوی هر مشترک، ضمن کاهش فشار بر تجهیزات شبکه، به استمرار خدمت‌رسانی و تأمین برق پایدار در سراسر استان کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از مشترکان خانگی، تجاری، اداری و سایر بخش‌ها خواست با رعایت توصیه‌های مدیریت مصرف، صنعت برق را در عبور از روزهای اوج مصرف همراهی کنند.

وی تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، استفاده حداکثری از نور طبیعی، خودداری از استفاده همزمان چند وسیله برقی پرمصرف و انتقال استفاده از وسایلی مانند اتو، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و جاروبرقی به ساعات خارج از اوج مصرف را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مصرف برق برشمرد.

حسینی کارنامی همچنین با اشاره به ساعات اوج بار شبکه، از مشترکان خواست از ساعت ۱۲ تا ۱۷ و همچنین ۱۹ تا ۲۳ از به‌کارگیری وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند تا امکان تأمین برق پایدار برای همه مشترکان فراهم شود.

وی در پایان با قدردانی از همکاری مردم استان تأکید کرد: مشارکت مسئولانه مشترکان در مدیریت مصرف، مؤثرترین راهکار برای حفظ پایداری شبکه برق و ارائه خدمات مستمر در روزهای اوج مصرف است.