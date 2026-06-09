به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی ظهر امروز سهشنبه در شورای همکاری حوزه علمیه و آموزشوپرورش با اشاره به تعامل مطلوب میان حوزههای علمیه و آموزشوپرورش در سالهای اخیر، اظهار داشت: الحمدلله در این دوره، ارتباط، هماهنگی و همافزایی بسیار خوبی میان حوزههای علمیه و آموزشوپرورش شکلگرفته و هرچه به جلو حرکت میکنیم، این همافزایی و هماهنگی بر کمال و قوت آن افزوده میشود.
مصوبات شورای همکاری حوزه علمیه و آموزشوپرورش اجرا شوند
وی با بیان اینکه این همکاریها درگذشته نیز وجود داشته است، تصریح کرد: پیش از شکلگیری شوراهای همکاری و تنظیم تفاهمنامههای رسمی نیز، تفاهم و تعامل خوبی میان حوزههای علمیه و مدیران وقت آموزشوپرورش برقرار بود و روحانیون اعزامی و فعالان اتحادیههای انجمن اسلامی در مقاطع مختلف در مدارس حضور داشتند، اما امروز این تعاملات ضابطهمند و قاعدهمند شده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات شوراهای همکاری، گفت: همه ما بر این باوریم که مصوبات و برنامههای تدوینشده باید عملیاتی و اجرایی شوند. گزارش ارائهشده در این جلسه نیز نشان داد که عزم جدی برای برداشتن گامهای روبهجلو وجود دارد و در این مسیر اقدامات ارزشمندی صورتگرفته است، هرچند تا رسیدن به اهداف مطلوب همچنان فاصله داریم و لازم است بر شتاب اقدامات افزوده شود.
حجتالاسلام شاهرخی، نقش مدیریت آموزشوپرورش استان، معاونان، مدیران حوزههای علمیه برادران و خواهران و سایر مسئولان مرتبط را در پیشبرد اهداف مشترک مؤثر دانست و اظهار کرد: همه این عزیزان باانگیزه و جدیت در این مسیر حضور دارند و هر اقدامی که به تحقق اهداف کمک کند، موردحمایت آنان قرار میگیرد.
اهمیت اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
وی همچنین با اشاره به ایجاد جایگاههای جدید در سطح وزارت آموزشوپرورش برای تقویت همکاری با حوزههای علمیه، افزود: تعریف چنین جایگاههایی تصمیمی ارزشمند و اثرگذار بوده است و حضور افرادی توانمند، آگاه و باتجربه در این مسئولیتها موجب شده تا اقدامات مطلوبی در این حوزه رقم بخورد که جای تقدیر و تشکر دارد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، بیان کرد: این سند نیازمند برنامههای اجرایی مشخص است و خوشبختانه در سطح وزارتخانه نیز این برنامهها در حال تدوین و پیادهسازی است و امید میرود هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسند.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به وضعیت طلاب شاغل در آموزشوپرورش و فعالان طرح امین، تصریح کرد: حوزههای علمیه و مدیریت حوزههای علمیه کشور برنامههایی را برای حفظ ارتباط این عزیزان با مجموعه حوزه تدوین کردهاند و اگر در این زمینه کاستیهایی وجود داشته باشد، برای رفع آن تدابیر لازم پیشبینی شده است.
وی ضمن قدردانی از همکاریهای صورتگرفته میان حوزه و آموزشوپرورش، تصریح کرد: ممکن است در برخی شهرستانها همچنان نیازمند تلاش و پیگیری بیشتری باشیم. بر همین اساس بر اجرای برشهای استانی تأکید کردهایم و لازم است با جدیت بیشتری این امور را از شهرستانها مطالبه کنیم.
آموزشوپرورش مهمترین بستر شناخت آینده کشور است
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: ائمه جمعه، رؤسای آموزشوپرورش شهرستانها و همچنین شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، این موضوعات را با جدیت دنبال خواهند کرد تا زمینه تحقق اهداف تعیینشده فراهم شود.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به دیدگاههای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در حوزه تعلیموتربیت، گفت: برای رسیدن به افقی که امام راحل (ره) ترسیم کردهاند، باید از گنجینه ارزشمند بیانات ایشان درباره آموزشوپرورش بهرهمند شویم. سخنان امام خمینی (ره) در دیدارهای مختلف با وزرای آموزشوپرورش و مدیران این مجموعه، سرمایهای ارزشمند است که عملیاتیکردن آن میتواند آینده کشور را تضمین کند.
وی آموزشوپرورش را مهمترین بستر شناخت آینده کشور دانست و اظهار کرد: شاید نتوان آینده را به طور دقیق پیشبینی کرد، اما یکی از عرصههایی که میتوان از درون آن آینده یک کشور را مشاهده کرد، آموزشوپرورش است. اگر فرزندان ما در این مجموعه با علم، دانش، خردورزی، عقلانیت، دینباوری، ایمان، مردمدوستی و عشق به وطن تربیت شوند، میتوان آینده روشن کشور را پیشبینی کرد و دریافت که چنین نسلی، کشور را به قلههای پیشرفت خواهد رساند.
پویایی و نشاط فرهنگی در میان نسل جدید
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: مأموریت نظام جمهوری اسلامی در حقیقت، تحقق تعلیموتربیت صحیح است. البته برخی تنها نیمه خالی لیوان را میبینند و برخی صرفاً به نیمه پر توجه دارند، اما واقعیت این است که در حوزههای مختلف فرهنگی، قرآنی و علمی اقدامات ارزشمندی صورتگرفته است.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان ایرانی در عرصههای علمی بینالمللی، گفت: کسب رتبههای برتر توسط نوجوانان و جوانان کشور در المپیادهای جهانی نشان میدهد که حرکت علمی کشور متوقف نشده و کاروان علم و دانش همچنان در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد، هرچند همه ما معتقدیم این حرکت باید با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.
وی همچنین به ظرفیتهای فرهنگی نسل نوجوان و جوان اشاره کرد و افزود: فعالیتهای هنری، فرهنگی و سرودهایی که توسط دانشآموزان اجرا میشود، نشاندهنده پویایی و نشاط فرهنگی در میان نسل جدید است و بیانگر آن است که در مسیر پیشرفت قرار داریم.
قدردانی از طلاب شاغل در آموزشوپرورش و فعالان طرح امین
نماینده ولیفقیه در لرستان، تأکید کرد: باید تلاش کنیم امروز ما بهتر از دیروز و فردای ما بهتر از امروز باشد و این اصل باید همواره در برنامهریزیهای آموزشی و تربیتی موردتوجه قرار گیرد.
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود از وزیر آموزشوپرورش نیز قدردانی کرد و گفت: وزیر آموزشوپرورش، شخصیتی ارزشی و متعهد است و در سفر به استان لرستان نیز سخنان ارزشمند و مبتنی بر اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی مطرح کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی افزود: در سطح کشور و همچنین در سطح استان، مجموعهای از «بایدها» و «نبایدها» وجود دارد که لازم است برای تحقق بایدها و رفع نبایدها با همکاری و همافزایی بیشتر تلاش کنیم و در مسیر حل مسائل گام برداریم.
نماینده ولیفقیه در لرستان با قدردانی از طلاب شاغل در آموزشوپرورش و فعالان طرح امین، اظهار داشت: ما قدردان تلاشها و خدمات این عزیزان هستیم و از حضور همه مسئولان، مدیران و دستاندرکاران حاضر در این نشست صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم.
نظر شما