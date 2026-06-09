به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری بعد از ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از برگزارکنندگان جشنهای وصال استان سمنان در هفته ازدواج به میزبانی استانداری سمنان اعلام کرد: ازدواج حضرت امیرالمؤمنین(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) الگویی ماندگار از سادهزیستی، همدلی و زندگی مشترک موفق است و باید از این مناسبت برای ترویج فرهنگ صحیح ازدواج در جامعه بهره گرفت.
وی با بیان اینکه ازدواج باید بر چهار محور آسان، بههنگام، آگاهانه و پایدار استوار باشد، افزود: یکی از چالشهای مهم امروز در مسیر ازدواج جوانان، شکلگیری برخی باورهای نادرست درباره لزوم برخورداری از امکانات کامل اقتصادی پیش از تشکیل خانواده است؛ در حالی که بسیاری از این نگرشها حاصل ترویج فرهنگ تجملگرایی و سبک زندگی نادرست در جامعه است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تأکید بر اینکه باید فرهنگ ازدواج آسان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: تأخیر در ازدواج جوانان تنها یک مسئله فردی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی است و همه دستگاهها، نهادهای فرهنگی و فعالان اجتماعی در این زمینه مسئولیت دارند.
براری با اشاره به نقش مؤثر سازمانهای مردمنهاد، خیران و فعالان اجتماعی در تسهیل ازدواج جوانان گفت: این مجموعهها میتوانند با ایجاد بسترهای مناسب برای آشنایی خانوادهها، حمایت از زوجهای جوان و ترویج الگوهای موفق زندگی مشترک، سهم مهمی در کاهش موانع ازدواج ایفا کنند.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای محلهمحور در حوزه ازدواج تأکید کرد و افزود: بسیاری از فرصتها و ظرفیتهای اجتماعی در محلات وجود دارد که با شناسایی و فعالسازی آنها میتوان زمینه تقویت ارتباطات اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی و کمک به ازدواج جوانان را فراهم کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به اهمیت نهاد خانواده در جامعه خاطرنشان کرد: خانواده زیربنای توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور است و حمایت از ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده باید به یک اولویت جدی در برنامهریزیهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.
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