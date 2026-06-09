به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور، سه شنبه ۱۹ خرداد در جلسه شورای اداری شهرستان شهربابک با تبیین جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام اسلامی علیرغم دهه‌ها هجمه استکبار، امروز به یک ابرقدرت منطقه‌ای تبدیل شده و این دستاورد حاصل خون شهدا، تدابیر امام راحل و مقاومت ملت ایران است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور، خطاب به مدیران اجرایی تأکید کرد: مدیری که به بهانه شرایط جنگی از خدمت‌رسانی شانه خالی کند، ناکارآمد است و مدیران باید پویاتر و فعال‌تر از همیشه عمل کنند و مردم نباید هیچ‌گونه کاستی در روند خدمت‌رسانی حس کنند.

عطاپور، با تأکید بر لزوم حضور میدانی مدیران تصریح کرد: استاندار کرمان بر ارتباط مستقیم مسئولان با مردم در روستاها و محلات تأکید ویژه‌ای دارند؛ بنابراین مدیران نباید به مدیریت پشت‌میزنشینی بسنده کنند.

معاون استاندار کرمان ضمن اشاره به هم‌افزایی بی‌نظیر ارکان حاکمیت در استان کرمان گفت: ثمره این همدلی، کسب رتبه اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش قابل‌توجه تجمعات کارگری در سال ۱۴۰۴ بوده است.

وی با اشاره به شعار «وفاق» رئیس‌جمهور، از مدیران خواست با پرهیز از دعواهای سیاسی، تمام توان خود را صرف خدمت به مردم کنند.

عطاپور، در پایان، با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی شفاف خدمات دولت به مردم، از تصویب مصوبه‌ای خبر داد که بر اساس آن، هرگونه تغییر در وضعیت نیروهای انسانی شرکت‌های صنعتی و معدنی، نیازمند اخذ مجوز از شورای تأمین شهرستان است.