به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با برنامه «سلام کرمان» از رادیو کرمان اظهار کرد: در نشستی با مدیران سازمان زمین‌شناسی کشور، راهکارهای اجرای عملیات اکتشافی در پهنه‌های مطالعه‌ نشده استان کرمان بررسی شد که بر اساس گزارش ارائه‌ شده در این نشست، پروژه‌های اکتشافی که از سال گذشته آغاز شده‌اند، از پیشرفت مطلوبی برخوردار هستند

وی افزود: آغاز بزرگ‌ترین عملیات اکتشافی استان کرمان از سال گذشته به اطلاع مردم رسیده بود و نتایج به‌دست‌ آمده از این پروژه‌ها تاکنون رضایت‌بخش بوده است.

طالبی، با بیان اینکه این طرح با مشارکت دانشگاه‌های معتبر کشور در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به اتمام برسد اظهار داشت: با تکمیل این عملیات، زمینه شناسایی و بهره‌برداری از معادن جدید در استان کرمان فراهم خواهد شد

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به مصوبات شورای معادن این استان گفت: در نشست اخیر شورای معادن، مصوباتی برای تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی در اختیار شرکت‌های بزرگ به تصویب رسید که با اجرای آن، فعالیت‌های معدنی در ماه‌ها و سال‌های آینده در استان افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: اجرای این مصوبات می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال جدید در بخش معدن استان کرمان را نیز فراهم کند.

طالبی، همچنین به سفرهای اخیر مقامات کشوری به استان کرمان اشاره کرد و گفت: معاون اجرایی رئیس‌جمهور در سفری کوتاه به کرمان حضور یافت و مهم‌ترین مسائل، مشکلات و موضوعات استان در این سفر با وی مطرح و مقرر شد این موارد در تهران با تدابیر ارائه‌شده از سوی ایشان، پیگیری شود.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در سفر به استان کرمان، نشست مشترکی با اعضای شورای تأمین استان برگزار کردند و مهم‌ترین مسائل و موضوعات استان در این نشست مطرح شد. همچنین موضوعاتی که نیازمند حمایت و پشتیبانی در سطح ملی بود، ارائه و برای پیگیری آن‌ها قول مساعد داده شد.

استاندار کرمان با اشاره به سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به استان گفت: این مقام مسئول شامگاه گذشته وارد کرمان شد و مقرر است در نشستی که عصر فردا برگزار می‌شود، موضوعات مرتبط با این حوزه مطرح و پیگیری شود.