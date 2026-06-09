به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس برخی اخبار غیر رسمی اعلام شده، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه امروز خود تصمیم گرفتند تاثیر معدل دوره یازدهم در کنکور امسال به صورت مثبت باشد.

همچنین از سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴، متقاضیان برای نخستین بار می‌ توانند به‌ صورت تک‌ درس یا تمامی دروس نسبت به ترمیم نمره اقدام کنند.

بر این اساس، متقاضیانی که تمامی دروس نهایی یک پایه را انتخاب کنند، بدون محدودیت در تعداد دفعات امکان ترمیم نمرات همان پایه را خواهند داشت.

در صورت تایید رئیس‌ جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبه برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.