افزایش تدریجی دمای اصفهان تا پایان هفته؛ هوا غبارآلود است

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز سه شنبه شاهد رشد ابر در مناطق شمالی استان هستیم و در دیگر مناطق طی پنج روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی در ساعات بعد از ظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، وزش باد به نسبت شدید در مناطق مستعد همراه با گردوخاک وکاهش کیفیت هوا خواهد بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا تا پایان هفته به صورت تدریجی، روند افزایشی خواهد داشت، گفت: امروز بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر رسید و دمای کمینه بامداد چهارشنبه به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی اضافه کرد: امروز زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان ثبت شد.