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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳

کشف و امحای یک‌هزار و ۷۷۵ بوته خشخاش در شهرستان قروه

کشف و امحای یک‌هزار و ۷۷۵ بوته خشخاش در شهرستان قروه

قروه- فرمانده انتظامی شهرستان قروه از شناسایی و امحای یک‌هزار و ۷۷۵ بوته گیاه خشخاش در بخش سریش‌آباد این شهرستان و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ واحد مظفری با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای مقابله با کشت و توزیع مواد مخدر و شناسایی مزارع غیرمجاز، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران انتظامی شهرستان قروه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران بخش انتظامی سریش‌آباد پس از انجام میدانی و رصدهای فنی، با هماهنگی مقام قضایی موفق شدند یک‌هزار و ۷۷۵ بوته گیاه خشخاش را شناسایی و پس از کشف، معدوم کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به دستگیری یک نفر در این عملیات، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با کشت، فروش یا توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6858284

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