حریق واحد صنعتی «مواد ویژه لیا» در شهرستان البرز مهار شد

قدرت‌الله مهدیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و عملیاتی اعزامی از قزوین، شهرک صنعتی لیا، پیریوسفیان و همچنین همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، عملیات اطفای حریق در این واحد صنعتی با موفقیت انجام شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و آتش‌نشانی افزود: هماهنگی و سرعت عمل دستگاه‌های امدادرسان نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آتش و کنترل شرایط حادثه داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به ظرفیت بالای صنعتی استان تصریح کرد: وجود بیش از ۲۰ شهر، شهرک و ناحیه صنعتی در استان که بسیاری از آنها دارای مواد قابل اشتعال، سوختنی و خطرناک هستند، احتمال بروز حوادثی از این دست را افزایش می‌دهد.

مهدیخانی تأکید کرد: این شرایط ضرورت تقویت زیرساخت‌های ایمنی، ارتقای تجهیزات و افزایش آمادگی واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علت وقوع این حریق توسط کارشناسان ذی‌ربط در حال بررسی است و نتایج آن پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.