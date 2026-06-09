علیمردانی: هرگونه اقدام متجاوزانه با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد

منصور علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اگر تجاوزی به کشور انجام شود، نیروهای مسلح مقتدر بار دیگر با قاطعیت از مرزها و منافع ملی کشور دفاع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد امنیت و اقتدار ایران مورد خدشه قرار گیرد.

علیمردانی با اشاره به برخی تهدیدات مطرح‌شده از سوی مقامات آمریکایی گفت: جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ‌گونه اقدام تجاوزکارانه‌ای نبوده و نیست. آنچه رخ داده، واکنش دفاعی به ورود غیرقانونی به حریم کشور بوده است.

وی تأکید کرد: اگر طرف مقابل بخواهد به اقدامات خصمانه خود ادامه دهد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای پاسخگویی و مقابله متناسب را دارند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که هرگونه محاسبه اشتباه درباره توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه خواهد شد و نیروهای مسلح کشور در دفاع از منافع ملی و امنیت ملت ایران لحظه‌ای تردید نخواهند کرد.

علیمردانی با اشاره به روند مذاکرات و تحولات سیاسی پیش‌رو خاطرنشان کرد: امروز خواسته‌ها و مطالبات ملت ایران باید هم در عرصه داخلی و هم در میز مذاکرات مورد توجه قرار گیرد. حضور و ایستادگی مردم در کنار نیروهای مسلح و مسئولان کشور، سرمایه بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که باید در فرآیندهای سیاسی و دیپلماتیک به‌درستی منعکس شود.

وی ادامه داد: اقتدار نیروهای مسلح، قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان کشور را افزایش می‌دهد. هرچه توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بیشتر باشد، طرف‌های مقابل نیز ناگزیر خواهند بود حقوق و مطالبات ملت ایران را با جدیت بیشتری مورد توجه قرار دهند.

این نماینده مجلس افزود: سه ضلع اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران شامل مردم، نیروهای مسلح و مسئولان کشور است که حول محور رهبری نظام، در مسیر تأمین منافع ملی و حفظ استقلال کشور حرکت می‌کنند. بی‌تردید همبستگی این ارکان می‌تواند زمینه دستیابی به توافقی پایدار و مبتنی بر حقوق ملت ایران را فراهم سازد.

وی افزود: با تکیه بر وحدت ملی، اقتدار دفاعی و دیپلماسی فعال، حقوق ملت ایران به‌طور کامل تأمین شده و کشور با قدرت مسیر پیشرفت، امنیت و توسعه را ادامه دهد.