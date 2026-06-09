به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی عصر سه‌شنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با استانداری مرکزی، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی این استان اظهار کرد: مرکزی از مهم‌ترین کانون‌های صنعتی کشور است و صنایع مستقر در این استان نقش مؤثری در بازسازی زیرساخت‌ها و پشتیبانی از طرح‌های ملی دارند.

وی با بیان اینکه ایدرو سیاست داخلی‌سازی را با جدیت دنبال می‌کند، افزود: در همین راستا فهرست جامعی از سازندگان داخلی تهیه شده که می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی قدرتمند در توسعه صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به برخی پروژه‌های در دست اجرا با همکاری صنعتگران استان مرکزی گفت: در پی تأکید رئیس‌جمهور بر بومی‌سازی تجهیزات صنعت هوایی، نمونه‌ای از قطعات حساس این صنعت با تکیه بر توان متخصصان داخلی ساخته شده و پس از انجام مراحل تست و تأیید، تولید انبوه آن پیگیری می‌شود.

مقیمی با اشاره به نقش صنایع استان مرکزی در پروژه‌های نفتی کشور ادامه داد: در جریان برخی عملیات‌های اخیر، تعدادی از تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی دچار آسیب شد که با مشارکت ماشین‌سازی اراک به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم، بازسازی و نوسازی آن در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت پروژه‌های پالایشگاهی، از ظرفیت شرکت‌های آذرآب و ماشین‌سازی اراک در دیگر فازهای توسعه‌ای پارس جنوبی از جمله فازهای ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۶ نیز به صورت ویژه استفاده خواهد شد.

استان مرکزی پایلوت مولدسازی دارایی‌های راکد می‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم‌افزایی میان ایدرو و مدیریت استان مرکزی زمینه اجرای طرح‌های مهم صنعتی را فراهم کرده است، گفت: یکی از محورهای اصلی همکاری‌ها، اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های راکد است.

مقیمی افزود: طبق توافقات انجام‌شده، بخش عمده منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها، تا سقف ۸۰ درصد، در خود استان مرکزی سرمایه‌گذاری می‌شود و اولویت نخست این منابع، نوسازی و بازسازی صنایع بزرگ استان است.

وی با تأکید بر اینکه دارایی‌های بلااستفاده باید به منابع مولد تبدیل شوند، اظهار کرد: بخشی از املاک و دارایی‌های راکد کشور در شرایط فعلی می‌تواند پشتوانه توسعه صنعتی باشد و تحقق این هدف با مدل‌های گذشته امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان ایدرو ادامه داد: استان مرکزی تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از زنجیره صنعتی کشور است و حفظ و تقویت این جایگاه از اولویت‌های جدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محسوب می‌شود.

مقیمی گفت: همکاری با مدیریت استان مرکزی می‌تواند الگویی اجرایی برای مولدسازی دارایی‌های راکد ایجاد کند؛ الگویی که قابلیت تبدیل شدن به مدل ملی را دارد.

۵۵ درصد ناوگان حمل‌ونقل استان مرکزی فرسوده است

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل استان مرکزی گفت: براساس آخرین آمار، ۴۵۸ هزار و ۷۰ دستگاه خودرو در این استان تردد می‌کنند که از این تعداد، ۲۶۷ هزار دستگاه در مرز فرسودگی قرار دارند.

وی افزود: به این ترتیب حدود ۵۵ درصد ناوگان حمل‌ونقل استان مرکزی فرسوده است و اراک و استان مرکزی در اولویت اجرای پروتکل نوسازی ناوگان عمومی قرار دارند.

مقیمی با بیان اینکه فرسودگی ناوگان تنها مختص استان مرکزی نیست، ادامه داد: در سطح کشور نیز حدود نیمی از ناوگان حمل‌ونقل با مسئله فرسودگی مواجه است، اما با توجه به اهمیت صنعتی و شهری استان مرکزی، آمادگی داریم نوسازی ناوگان عمومی این استان را با همکاری استانداری و شهرداری اراک دنبال کنیم.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: در یک تا ۲ سال گذشته، بیش از ۵۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور اسقاط و نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو جایگزین شده است.

وی تصریح کرد: هماهنگی‌های اولیه برای اجرای پروتکل نوسازی ناوگان در استان مرکزی انجام شده و این برنامه به‌ویژه در شهر اراک، هم در بخش خودرو و هم موتورسیکلت، قابل اجراست.

مقیمی افزود: اجرای این طرح می‌تواند در بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلایندگی و ارتقای خدمات شهری نقش مؤثری داشته باشد.

امکان صدور جواز نوسازی و بازسازی در وزارت صمت فراهم شد

رئیس سازمان ایدرو با اشاره به ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نوسازی گفت: ایدرو آمادگی دارد با استفاده از منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها، در طرح‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی تعریف می‌شوند، ورود کند و بخشی از تأمین مالی پروژه‌ها را در قالب مدل‌های متنوع سرمایه‌گذاری بر عهده بگیرد.

مقیمی افزود: یکی از تحولات مهم در این حوزه، ایجاد امکان صدور جواز نوسازی و بازسازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ موضوعی که پیش از این در نظام مجوزدهی کشور تعریف نشده بود.

وی ادامه داد: تا پیش از این بانک‌ها عمدتاً طرح‌های ایجاد یا توسعه را به رسمیت می‌شناختند، اما اکنون واحدهایی که جواز نوسازی و بازسازی دریافت می‌کنند، می‌توانند برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز خود از معافیت حقوق ورودی بهره‌مند شوند.

معاون وزیر صمت گفت: این مزیت می‌تواند روند بازسازی صنایع را تسهیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش نوسازی را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: هدف این است که با همکاری مدیریت استان مرکزی، الگویی موفق در حوزه نوسازی و بازسازی طراحی شود تا در ادامه، این مدل در سایر استان‌های کشور نیز قابل تعمیم باشد.

دلیجان ظرفیت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را دارد

مقیمی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی دلیجان اظهار کرد: در این منطقه واحدهای تولیدی عایق‌های رطوبتی فعال هستند، اما با اجرای طرح نوسازی و تأمین زیرساخت‌هایی از جمله برق، می‌توان این واحدها را به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت کرد.

وی افزود: تولید الیاف شیشه از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در این منطقه مورد توجه قرار گیرد و این تغییر، علاوه بر ارتقای فناوری، موجب کاهش آلایندگی و افزایش ارزش افزوده برای استان و کشور خواهد شد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین با اشاره به طرح‌های ملی قابل اجرا در استان مرکزی گفت: موضوعاتی مانند تولید مازوت کم‌گوگرد یا طرح‌های مشابه که امروز به یکی از چالش‌های زیست‌محیطی کشور تبدیل شده‌اند، می‌توانند با اتکا به ظرفیت‌های صنعتی استان مرکزی آغاز شوند.

مقیمی تصریح کرد: استان مرکزی از ظرفیت‌های قانونی، صنعتی و مدیریتی لازم برای تبدیل شدن به پایلوت برخی طرح‌های ملی برخوردار است و با اولویت‌بندی دقیق می‌توان این ظرفیت‌ها را در چارچوب قوانین ایدرو به نتیجه رساند.

وی با اشاره به عملکرد صادراتی کشور در بخش صنعت افزود: آمارهای ۶ ماهه نشان می‌دهد صادرات صنعتی کشور رقم قابل توجهی داشته و این روند با تقویت نوسازی، مولدسازی و توسعه زیرساخت‌های استان‌های صنعتی به‌ویژه استان مرکزی، شتاب بیشتری خواهد گرفت.