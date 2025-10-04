به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امروز (شنبه، ۱۲ مهر) در مراسم امضای قرارداد تامین ناوگان ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به همکاری‌های گسترده این سازمان با وزارت راه و شهرسازی در حوزه توسعه ناوگان حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی گفت: تاکنون هزار و ۲۲۴ دستگاه اتوبوس تولید شده است و از ماه آینده تحویل این ناوگان‌ها آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰ همت سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی کشور انجام شده است، افزود: تاکنون ۷۷۳ دستگاه انواع ناوگان ریلی در کشور ساخته شده و قرارداد جدید این امکان را فراهم می‌کند تا ظرفیت تولیدکنندگان داخلی به‌طور کامل به‌کار گرفته شود.

مقیمی با اشاره به اقدامات زیرساختی در حوزه ریلی گفت: در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، ۴.۵ کیلومتر زیرساخت حمل‌ونقل ریلی تا ماه آینده به پایان می‌رسد و به‌زودی شاهد اتصال این منطقه به شبکه ریلی کشور خواهیم بود. با تکمیل این پروژه، بخش عمده بار صنعتی شرق تهران، قم و غرب سمنان از طریق خطوط ریلی جابه‌جا خواهد شد.

رئیس ایدرو در پایان تأکید کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مأموریت اصلی در حوزه حمل‌ونقل را بر عهده دارد و نخستین دستگاه همکار آن نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.