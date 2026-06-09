به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی، شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته مناسبسازی فضاهای شهری برای معلولان و سالمندان، با اشاره به گزارش مثبت بهزیستی از عملکرد دستگاههای دولتی در این حوزه اظهار کرد: شهرداری و نظام مهندسی به موضوع رعایت ضوابط شهرسازی توسط سازندگان مجتمعهای مسکونی و تجاری ورود جدیتری داشته باشند.
اختلاف سطح و نبود رمپ استاندارد؛ خطرآفرین برای معلولان و سالمندان
وی با بیان اینکه تخلفات ساختمانی یکی از موانع اصلی مناسبسازی معابر است، گفت: متأسفانه اختلاف سطح و نبود رمپ استاندارد در پیادهروهای شهر خرمآباد به کرات دیده میشود که برای تردد سالمندان و معلولان خطرآفرین است.
مجیدی ادامه داد: این وضعیت حاصل رعایت نکردن مقررات شهرسازی از سوی برخی سازندگان است.
تأکید بر گزارش بهموقع تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی
وی افزود: در این جلسه مقرر شد سازمان نظام مهندسی بر لزوم ارسال بهموقع گزارش تخلفات ساختمانی از سوی ناظران به شهرداری تأکید کند و شهرداری نیز مطابق با قوانین و مقررات با متخلفان برخورد قانونی انجام دهد.
ضرورت مناسبسازی ساختمانهای پزشکان و مطبها
معاون استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مناسبسازی ساختمانهای پزشکان، مطبها و کلینیکها اشاره و تصریح کرد: این مراکز نیز موظف به رعایت کامل ضوابط مناسبسازی و مقررات شهرداری هستند.
وی افزود: تأمین پارکینگ در ساختمانهای پزشکان باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
تشویق دستگاههای موفق و اهتمام ویژه به رفع موانع تردد
مجیدی با تأکید بر تشویق دستگاههایی که اقدامات مؤثری در حوزه مناسبسازی انجام دادهاند، خاطرنشان کرد: انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی نسبت به رفع موانع تردد گروههای دارای معلولیت و سالمندان اهتمام ویژه داشته باشند.
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