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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

تخلفات ساختمانی، تردد معلولان در خرم‌آباد را خطرناک کرده است

تخلفات ساختمانی، تردد معلولان در خرم‌آباد را خطرناک کرده است

خرم‌آباد- معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: متأسفانه اختلاف سطح و نبود رمپ استاندارد در پیاده‌روهای شهر خرم‌آباد به کرات دیده می‌شود که برای تردد معلولان خطرآفرین است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی، شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان و سالمندان، با اشاره به گزارش مثبت بهزیستی از عملکرد دستگاه‌های دولتی در این حوزه اظهار کرد: شهرداری و نظام مهندسی به موضوع رعایت ضوابط شهرسازی توسط سازندگان مجتمع‌های مسکونی و تجاری ورود جدی‌تری داشته باشند.

اختلاف سطح و نبود رمپ استاندارد؛ خطرآفرین برای معلولان و سالمندان

وی با بیان اینکه تخلفات ساختمانی یکی از موانع اصلی مناسب‌سازی معابر است، گفت: متأسفانه اختلاف سطح و نبود رمپ استاندارد در پیاده‌روهای شهر خرم‌آباد به کرات دیده می‌شود که برای تردد سالمندان و معلولان خطرآفرین است.

مجیدی ادامه داد: این وضعیت حاصل رعایت نکردن مقررات شهرسازی از سوی برخی سازندگان است.

تأکید بر گزارش به‌موقع تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی

وی افزود: در این جلسه مقرر شد سازمان نظام مهندسی بر لزوم ارسال به‌موقع گزارش تخلفات ساختمانی از سوی ناظران به شهرداری تأکید کند و شهرداری نیز مطابق با قوانین و مقررات با متخلفان برخورد قانونی انجام دهد.

ضرورت مناسب‌سازی ساختمان‌های پزشکان و مطب‌ها

معاون استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مناسب‌سازی ساختمان‌های پزشکان، مطب‌ها و کلینیک‌ها اشاره و تصریح کرد: این مراکز نیز موظف به رعایت کامل ضوابط مناسب‌سازی و مقررات شهرداری هستند.

وی افزود: تأمین پارکینگ در ساختمان‌های پزشکان باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

تشویق دستگاه‌های موفق و اهتمام ویژه به رفع موانع تردد

مجیدی با تأکید بر تشویق دستگاه‌هایی که اقدامات مؤثری در حوزه مناسب‌سازی انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به رفع موانع تردد گروه‌های دارای معلولیت و سالمندان اهتمام ویژه داشته باشند.

کد مطلب 6855508

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