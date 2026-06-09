به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی، شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان و سالمندان، با اشاره به گزارش مثبت بهزیستی از عملکرد دستگاه‌های دولتی در این حوزه اظهار کرد: شهرداری و نظام مهندسی به موضوع رعایت ضوابط شهرسازی توسط سازندگان مجتمع‌های مسکونی و تجاری ورود جدی‌تری داشته باشند.

اختلاف سطح و نبود رمپ استاندارد؛ خطرآفرین برای معلولان و سالمندان

وی با بیان اینکه تخلفات ساختمانی یکی از موانع اصلی مناسب‌سازی معابر است، گفت: متأسفانه اختلاف سطح و نبود رمپ استاندارد در پیاده‌روهای شهر خرم‌آباد به کرات دیده می‌شود که برای تردد سالمندان و معلولان خطرآفرین است.

مجیدی ادامه داد: این وضعیت حاصل رعایت نکردن مقررات شهرسازی از سوی برخی سازندگان است.

تأکید بر گزارش به‌موقع تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی

وی افزود: در این جلسه مقرر شد سازمان نظام مهندسی بر لزوم ارسال به‌موقع گزارش تخلفات ساختمانی از سوی ناظران به شهرداری تأکید کند و شهرداری نیز مطابق با قوانین و مقررات با متخلفان برخورد قانونی انجام دهد.

ضرورت مناسب‌سازی ساختمان‌های پزشکان و مطب‌ها

معاون استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مناسب‌سازی ساختمان‌های پزشکان، مطب‌ها و کلینیک‌ها اشاره و تصریح کرد: این مراکز نیز موظف به رعایت کامل ضوابط مناسب‌سازی و مقررات شهرداری هستند.

وی افزود: تأمین پارکینگ در ساختمان‌های پزشکان باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

تشویق دستگاه‌های موفق و اهتمام ویژه به رفع موانع تردد

مجیدی با تأکید بر تشویق دستگاه‌هایی که اقدامات مؤثری در حوزه مناسب‌سازی انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به رفع موانع تردد گروه‌های دارای معلولیت و سالمندان اهتمام ویژه داشته باشند.