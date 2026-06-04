به گزارش خبرنگار مهر، در پیام تبریک علی‌اکبر سلمانی بمناسبت عید سعید غدیرخم آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

واقعه غدیرخم تنها یک یادگار تاریخی نیست، بلکه نقشه راهی جامع و منظومه‌ای فکری برای مواجهه با چالش‌های پیچیده در عصر حاضر است. در روزگاری که جوامع انسانی غالباً با بحران‌های معنایی، اخلاقی و هویتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پیام غدیر به عنوان تجلی اکمال دین، الگویی از رهبری الهی و عدالت‌محور را ارائه می‌دهد که نیاز مبرم و قطب‌نمای انسان سرگشته امروز به شمار می‌رود.

یکی از مهم‌ترین ثمرات تحلیلی و کاربردی غدیر، پیوند ناگسستنی اخلاق با مناسبات اجتماعی و نفی بی‌تفاوتی است. در شرایط کنونی که گسست‌های اجتماعی، فردگرایی افراطی و آسیب‌های فرهنگی، بنیان خانواده و هم‌بستگی انسانی را هدف قرار داده‌اند، تمسک به فرهنگ غدیر یعنی بازگشت به مسئولیت‌پذیری، مواسات، یاری رساندن به هم‌نوع و ایستادگی بر مدار حق. غدیر به جامعهٔ امروز می‌آموزد که برای عبور از تلاطم‌های فرهنگی و اجتماعی، نیازمند محوریت حق و تمسک به ریسمان ولایت هستیم.

در این نگاه تحلیلی، شهدا، جانبازان و ایثارگران گرانقدر، به‌ویژه فرزندان برومند و دلاور استان آذربایجان‌شرقی، زنده‌ترین و عملی‌ترین ثمرات مکتب غدیر در دوران معاصرند. آنان در رویارویی با سخت‌ترین آزمون‌های زمانه خود نشان دادند که ولایت‌مداری تنها یک عقیده قلبی نیست، بلکه کنشی اجتماعی است که فداکاری در راه امنیت، آرامش و ارزش‌های والای انسانی را به دنبال دارد. امروز نیز، بازخوانی سبک زندگی این عزیزان و سیره خانواده‌های صبور آنان، اصیل‌ترین پادزهر در برابر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی روز است.

اینجانب فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، عید ولایت و عدالت را تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم با ژرف‌اندیشی در پیام‌های راهبردی این روز بزرگ، بتوانیم در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و انسجام ملی گام برداریم و خدمتگزارانی صادق برای مکتب علوی و خانواده‌های معزز ایثارگران باشیم.