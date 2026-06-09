برنامه ریزی برای احداث ۴ هزار واحد مسکن محرومین در زنجان  

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای مسکن محرومین، از هدفگذاری برای احداث ۴ هزار واحد مسکونی در سطح استان خبر داد و گفت: تمامی سازوکارهای لازم برای تحقق این مطالبه مردمی با اولویت اقشار کمبرخوردار در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به رویکرد جدی دولت و استان در تامین مسکن اقشار آسیبپذیر، اظهار کرد: با توجه به ابلاغ تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی و بر اساس سهمیه استانی، احداث ۴ هزار واحد مسکونی برای محرومین استان زنجان هدفگذاری شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه مسکن نه تنها یک سرپناه، بلکه یک کالای مهم و سرمایهای برای خانوادههاست، تصریح کرد: در تمامی مراحل طراحی و اجرا، سه محور اساسی توجه به معماری با تراکم پایین برای ارتقای سطح زندگی، تضمین کیفیت ساخت و کاهش حداکثری آورده متقاضیان باید مدنظر قرار گیرد.
شاهین فر تاکید کرد: برای این پروژه، علاوه بر تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی، ۳۰۰ میلیون تومان وام بلاعوض و وامهای اختصاصی بر اساس دهکبندی متقاضیان در نظر گرفته شده است تا بخش عمدهای از هزینهها پوشش داده شود و مابقی در قالب آورده از متقاضیان دریافت خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم فوریت در شناسایی جامعه هدف، گفت: ادارات کل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف هستند ظرف مدت دو هفته نسبت به احصاء آمار دقیق واجدین شرایط اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان همچنین افزود: اداره کل راه و شهرسازی نیز مکلف است طی یک ماه آینده، تمامی زمینهای مورد نیاز این طرح را تامین کند.
وی افزود: با توجه به حجم بالای تقاضا در شهر زنجان، از ظرفیت سازمان همیاری شهرداری برای تسریع در روند احداث بهره خواهیم برد، بر این اساس، ساخت هزار واحد در شهر زنجان بر عهده این سازمان و مابقی واحدها در سطح استان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به توجه ویژه به احیای بافتهای فرسوده، خاطرنشان کرد: علاوه بر پروژههای حمایتی، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی ویژهای نیز برای نوسازی پروژههای خودمالکی در بافتهای فرسوده اختصاص یافته است که فرصت خوبی برای ساکنان این مناطق است.
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