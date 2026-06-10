به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محمدخانی صبح چهارشنبه در جمع فرهنگیان شهرستان آوج اظهار کرد: تحقق عدالت آموزشی یکی از مهم‌ترین رویکردهای آموزش و پرورش استان است و بر همین اساس مناطق کم‌برخوردار در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت نهضت توسعه عدالت آموزشی افزود: تلاش می‌کنیم در حوزه فضاهای آموزشی، تجهیزات، تأمین منابع انسانی و سایر نیازهای آموزشی، توجه ویژه‌ای به مناطق کمتر برخوردار استان داشته باشیم.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: هر دانش‌آموز در هر نقطه از استان، فارغ از جنسیت، قومیت و محل سکونت، باید از فرصت‌های برابر آموزشی برخوردار باشد و آموزش و پرورش نسبت به تحقق این هدف اهتمام جدی دارد.

وی ادامه داد: ارتقای کیفیت آموزش در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است و آموزش و پرورش از تمامی ظرفیت‌ها برای تحقق این مهم بهره خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، راهکارهای توسعه و ارتقای سطح آموزشی در شهرستان آوج به‌ویژه در مناطق محروم‌تر مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره مسائل و نیازهای آموزشی منطقه به تبادل نظر پرداختند.

همچنین فرماندار آوج بر همکاری و همراهی مجموعه فرمانداری با آموزش و پرورش در مسیر تحقق اهداف آموزشی و پرورشی تأکید کرد.

محمدخانی در ادامه سفر یک‌روزه خود به شهرستان آوج، از برخی فضاهای آموزشی بازدید و با فرهنگیان و دانش‌آموزان این شهرستان دیدار کرد تا مسائل و نیازهای آموزشی منطقه را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد.