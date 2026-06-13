مدیریت ذخایر کالاهای اساسی در جنگ رمضان

خبرگزاری مهر، گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی : در روزهایی که کشور تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان قرار داشت، مدیریت تأمین کالاهای اساسی، حفظ جریان تولید و جلوگیری از بروز اختلال در بازار به یکی از مهمترین مأموریتهای دستگاههای اجرایی تبدیل شد. در این میان استان البرز به واسطه برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی، دارویی و غذایی، نقشی فراتر از یک استان مصرفکننده بر عهده گرفت و به یکی از محورهای اصلی پشتیبانی اقتصادی کشور تبدیل شد.
همزمان با افزایش نگرانیها درباره تأمین کالاهای اساسی، تداوم فعالیت صنایع و حفظ ثبات بازار، مجموعه مدیریت اقتصادی استان البرز با تشکیل ساختارهای ویژه عملیاتی تلاش کرد ضمن مدیریت شرایط موجود، از توقف چرخه تولید و توزیع جلوگیری کند.
آنچه در ادامه میخوانید حاصل گفتوگوی تفصیلی با عزیزالله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز است که به تشریح اقدامات انجام شده در دوران جنگ رمضان، نحوه حمایت از صنایع آسیبدیده، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و برنامههای اقتصادی استان میپردازد.
عزیزالله افضلی در ابتدای این گفتوگو با اشاره به اقدامات انجام شده از نخستین ساعات آغاز جنگ رمضان اظهار کرد: از همان روزهای ابتدایی که کشور وارد شرایط خاص شد، مجموعه مدیریت اقتصادی استان البرز با درک حساسیت موضوع، تشکیل قرارگاه اقتصادی جنگ را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی این قرارگاه حفظ آرامش بازار، تأمین نیازهای اساسی مردم، پایداری تولید و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالاها بود.
وی افزود: مهمترین اولویت ما در آن مقطع، معیشت مردم بود. تلاش کردیم شرایطی فراهم شود که شهروندان در حوزه تأمین کالاهای مورد نیاز روزمره با کمبود یا بحران مواجه نشوند. در کنار این موضوع، حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و استمرار چرخه تولید نیز به عنوان یک ضرورت اساسی دنبال شد.
نقش راهبردی البرز در تأمین نیازهای کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به جایگاه اقتصادی این استان گفت: البرز به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی و تولیدی، تنها مسئول تأمین نیازهای داخلی خود نیست بلکه بخشی از نیازهای سایر استانهای کشور نیز از طریق تولیدکنندگان این استان تأمین میشود. به همین دلیل هرگونه اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی البرز میتوانست آثار ملی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در حوزه تولید مواد غذایی، آرد، دارو، نهادههای کشاورزی و بذرهای اصلاحشده، استان البرز سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد و همین موضوع مسئولیت ما را در دوران جنگ دوچندان کرده بود.
البرز پایتخت آرد و یکی از قطبهای دارویی کشور
افضلی درباره جایگاه البرز در تولیدات راهبردی کشور توضیح داد: استان البرز امروز به عنوان پایتخت آرد کشور شناخته میشود و رتبه نخست تولید محصولات مبتنی بر غلات را در اختیار دارد. همچنین در حوزه تولید دارو از استانهای پیشرو کشور محسوب میشود و بخش مهمی از نیاز دارویی کشور در واحدهای مستقر در البرز تولید میشود.
وی افزود: علاوه بر این، البرز در حوزه تولید بذرهای کشاورزی نیز جایگاه ویژهای دارد و بسیاری از محصولات مورد نیاز بخش کشاورزی کشور از طریق شرکتهای فعال این استان تأمین میشود. بنابراین از نخستین روزهای جنگ، ضرورت داشت که وضعیت تولید در این حوزهها به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
تشکیل قرارگاه اقتصادی جنگ و جلسات روزانه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به سازوکار فعالیت قرارگاه اقتصادی جنگ گفت: جلسات این قرارگاه به صورت روزانه برگزار میشد و در هر نشست آخرین وضعیت تولید، ذخایر کالاهای اساسی، حملونقل، بازار، شبکه توزیع، وضعیت واحدهای صنعتی و نیازهای احتمالی استان مورد بررسی قرار میگرفت.
وی بیان کرد: تلاش کردیم هیچ بخشی از زنجیره تأمین از رصد روزانه خارج نشود. از وضعیت کارخانهها گرفته تا موجودی انبارها، شرایط حمل کالا، میزان عرضه در بازار و نیازهای مردم به صورت مستمر پایش میشد.
افضلی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار در دوران جنگ رمضان اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای فعالیت قرارگاه اقتصادی جنگ، رصد روزانه بازار و جلوگیری از ایجاد کمبود کالا بود. در آن مقطع نگرانیهایی در سطح جامعه درباره تأمین برخی اقلام اساسی وجود داشت اما با برنامهریزی انجام شده اجازه ندادیم این نگرانیها به بحران تبدیل شود.
وی افزود: خوشبختانه در طول این مدت هیچگونه کمبود جدی در حوزه کالاهای اساسی مشاهده نشد و شبکه تأمین و توزیع استان توانست نیازهای مردم را پاسخ دهد. واحدهای تولیدی نیز با وجود شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه دادند و روند عرضه کالاها متوقف نشد.
مدیریت قیمتها در شرایط ویژه اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز درباره وضعیت قیمتها نیز گفت: کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها از موضوعاتی بود که همواره مورد تأکید استاندار البرز و مجموعه تیم اقتصادی استان قرار داشت. با این حال باید توجه داشت که بخشی از نوسانات قیمتی ناشی از شرایط کلان اقتصادی و متغیرهایی است که خارج از اختیار استان قرار دارد.
وی اضافه کرد: در عین حال دستگاههای نظارتی و اجرایی استان با جدیت بر روند عرضه و قیمتگذاری کالاها نظارت داشتند و تلاش شد از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
خسارتهای جنگ به صنایع البرز
افضلی در بخش دیگری از این گفتوگو به خسارات واردشده به صنایع استان اشاره کرد و گفت: البرز از جمله استانهایی بود که در جریان جنگ رمضان آسیبهای قابل توجهی را متحمل شد. تعدادی از واحدهای صنعتی با خسارت مستقیم مواجه شدند و استان در میان مناطق آسیبدیده کشور جایگاه بالایی داشت.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع خسارتها، فرآیند شناسایی و ارزیابی واحدهای آسیبدیده آغاز شد. تیمهای کارشناسی با حضور در محل، میزان خسارتها را بررسی و واحدها را بر اساس شدت آسیب دستهبندی کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: برای هر گروه از واحدهای آسیبدیده برنامه جداگانهای تدوین شد. برخی واحدها تنها نیازمند تعمیرات جزئی بودند اما تعدادی دیگر با خسارتهای گستردهتری مواجه شدند که برای بازگشت به چرخه تولید نیازمند حمایتهای ویژه بودند.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات ما جلوگیری از توقف تولید بود. به همین منظور برای واحدهایی که امکان ادامه فعالیت در محل قبلی خود را نداشتند، انتقال ماشینآلات و تجهیزات به واحدهای صنعتی غیرفعال یا دارای ظرفیت خالی در دستور کار قرار گرفت.
افضلی افزود: این اقدام باعث شد بخشی از تولیدکنندگان بتوانند بدون وقفه طولانی فعالیت خود را ادامه دهند و از خروج نیروی انسانی و کاهش تولید جلوگیری شود.
بستههای حمایتی برای احیای صنایع
وی درباره حمایتهای پیشبینی شده برای صنایع آسیبدیده گفت: در کنار بازسازی واحدها، موضوع حمایتهای مالی و اداری نیز به طور جدی دنبال شد. استمهال بدهیهای بانکی، تسهیل در پرداخت تسهیلات جدید، رسیدگی به بدهیهای مالیاتی و ارائه حمایتهای بیمهای و تأمین اجتماعی از جمله برنامههایی بود که در دستور کار قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: با دستور مستقیم استاندار البرز مجموعهای از بستههای حمایتی تدوین شد تا صنایع آسیبدیده بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر بگیرند. همچنین پیشنهادهای استان برای تصویب در هیئت دولت آماده و به مراجع ذیربط ارسال شد.
وی افزود: اعتقاد ما بر این بود که حفظ واحدهای تولیدی به معنای حفظ اشتغال، جلوگیری از کاهش تولید ملی و صیانت از امنیت اقتصادی کشور است؛ بنابراین همه دستگاهها موظف شدند در مسیر احیای صنایع همکاری لازم را داشته باشند.
افضلی در ادامه به برگزاری نشست تخصصی هشت استان صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به گستردگی مسائل بخش تولید، نشست ویژهای با حضور نمایندگان هشت استان صنعتی کشور به میزبانی البرز برگزار شد.
وی افزود: حدود ۴۸ درصد صنایع کشور در این هشت استان مستقر هستند و طبیعی است که مشکلات آنها آثار مستقیمی بر اقتصاد ملی داشته باشد. به همین دلیل تلاش شد مسائل و چالشهای موجود به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز اظهار کرد: در این نشست معاونان اقتصادی دولت، رؤسای اتاقهای بازرگانی، مدیران خانههای صنعت و مدیران اقتصادی استانهای مختلف حضور داشتند و مهمترین چالشهای ناشی از جنگ برای واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: جمعبندی این نشست در قالب پیشنهادهای اجرایی و سیاستی به دولت ارائه شد تا تصمیمگیریهای لازم برای حمایت از بخش تولید در سطح ملی انجام شود.
ذخیرهسازی کالاهای اساسی با رویکرد پدافند غیرعامل
افضلی در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع ذخیرهسازی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که با رویکرد پدافند غیرعامل انجام شد، پراکندهسازی ذخایر کالاهای اساسی در نقاط مختلف استان بود.
وی افزود: تلاش شد ذخایر راهبردی تنها در یک نقطه متمرکز نباشد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان تأمین نیازهای مردم همچنان وجود داشته باشد. این سیاست در حوزه مواد غذایی، نهادهها و برخی اقلام ضروری با جدیت دنبال شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز تصریح کرد: در بخش لجستیک و انبارش نیز خطوط ویژهای برای جابهجایی مواد غذایی و سوخت در نظر گرفته شد تا روند تأمین کالاها بدون وقفه ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدامات آن بود که در طول ایام جنگ هیچ کمبود جدی در حوزه کالاهای اساسی مشاهده نشد و استان توانست شرایط را به خوبی مدیریت کند.
استمرار سرمایهگذاری در روزهای جنگ
افضلی در ادامه درباره وضعیت سرمایهگذاری در دوران جنگ گفت: برخلاف تصور برخی افراد، جنگ موجب توقف کامل روند سرمایهگذاری در استان نشد. حتی در همین شرایط نیز متقاضیان جدیدی برای اجرای طرحهای صنعتی و اقتصادی در البرز اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: این موضوع نشاندهنده ظرفیتهای اقتصادی استان و اعتماد سرمایهگذاران به آینده تولید در البرز است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند زیرساختهای موجود در استان همچنان فرصتهای مناسبی برای توسعه سرمایهگذاری فراهم کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز تأکید کرد: حفظ فضای سرمایهگذاری و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی یکی از مهمترین سیاستهای استان در دوران پساجنگ خواهد بود و تلاش میکنیم با رفع موانع موجود، مسیر توسعه تولید و اشتغال را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.
افضلی در پایان این گفتگو اظهار کرد: آنچه در دوران جنگ رمضان به دست آمد حاصل همکاری همه بخشها اعم از دستگاههای اجرایی، واحدهای تولیدی، اصناف، شبکه توزیع، فعالان اقتصادی و همراهی مردم بود. اگر امروز از عبور موفق استان از آن شرایط سخن میگوییم، نتیجه همین همدلی و هماهنگی است.
استان البرز در جریان جنگ رمضان با تکیه بر ظرفیتهای تولیدی، مدیریتی و لجستیکی خود توانست ضمن تأمین نیازهای داخلی، نقش مؤثری در پشتیبانی اقتصادی کشور ایفا کند. تشکیل قرارگاه اقتصادی جنگ، حمایت از صنایع آسیبدیده، مدیریت بازار، ذخیرهسازی کالاهای اساسی و استمرار سرمایهگذاری از مهمترین محورهای اقداماتی بود که به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز موجب شد چرخه تولید و تأمین کالا در این استان بدون اختلال جدی ادامه یابد و البرز همچنان جایگاه راهبردی خود را در اقتصاد ملی حفظ کند.
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