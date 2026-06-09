به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری شامگاه سه شنبه در اجتماع شبانه مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره دو محور «تاب‌آوری مردم» و «خطای محاسباتی مسئولان»، اظهار کرد: رهبر انقلاب به‌درستی هشدار دادند که دشمن در مقطع کنونی دو حوزه را هدف گرفته است؛ نخست کاهش تاب‌آوری مردم و دوم ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان و تصمیم‌گیران کشور.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تشریح شرایط کشور پس از تحولات و درگیری‌های اخیر منطقه، ضمن تأکید بر دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هرگونه «خطای محاسباتی» در روند تصمیم‌گیری‌های آینده هشدار داد و گفت: حفظ دستاوردهای میدان نیازمند تحلیل دقیق شرایط و پرهیز از برداشت‌های نادرست از رفتار دشمن است.

وی افزود: بخش مهمی از آسیب‌هایی که ممکن است متوجه تاب‌آوری جامعه شود، از محل همین خطاهای محاسباتی ناشی خواهد شد؛ بنابراین لازم است مسئولان با شناخت دقیق واقعیت‌های میدان و اهداف دشمن، از هرگونه برداشت نادرست که می‌تواند دستاوردهای کشور را تضعیف کند، پرهیز کنند.

دستاوردهای اخیر جمهوری اسلامی بسیار بزرگ و راهبردی است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اتفاقات اخیر یک دستاورد بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، گفت: آنچه رخ داده صرفاً در چارچوب محاسبات نظامی و تعداد اهداف مورد اصابت قابل ارزیابی نیست، بلکه باید از منظر راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

طاهری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در دفاع از یکی از هم‌پیمانان خود وارد اقدامی شد که صرفاً واکنشی به تعرض مستقیم به خاک کشور نبود و این موضوع از منظر راهبردی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: در طول ماه‌های اخیر، با وجود فشارهای گسترده، دشمن به بسیاری از اهداف اعلامی خود نرسیده و این مسئله نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای جمهوری اسلامی و ایستادگی ملت ایران است.

نباید تصور شود آمریکا و ترامپ به دنبال دستاوردی صرفاً تبلیغاتی هستند

نماینده مردم زنجان و طارم یکی از مهم‌ترین خطاهای محاسباتی را برداشت نادرست از اهداف آمریکا در مذاکرات دانست و گفت: اگر تصور شود که دولت آمریکا صرفاً برای کسب یک دستاورد تبلیغاتی و نمایشی وارد مذاکره شده و به دنبال امتیاز واقعی نیست، این یک اشتباه جدی خواهد بود.

وی افزود: واقعیت آن است که اگر دشمن نتوانسته از مسیر فشار نظامی به اهداف خود برسد، تلاش خواهد کرد همان اهداف را از مسیرهای دیگر از جمله مذاکره دنبال کند. بنابراین باید با دقت و هوشیاری کامل وارد هرگونه فرآیند سیاسی و دیپلماتیک شد.

بازدارندگی کشور عامل جلوگیری از گسترش جنگ به زیرساخت‌ها بود

طاهری در ادامه با اشاره به موضوع زیرساخت‌های کشور گفت: برخی ممکن است تصور کنند که در صورت گسترش جنگ، زیرساخت‌های کشور تاب‌آوری لازم را ندارند و به همین دلیل باید در مذاکرات امتیازات بیشتری داده شود.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اگر دشمن به برخی حوزه‌های زیرساختی تعرض گسترده‌تری نکرد، نه از سر ملاحظه بلکه به دلیل وجود بازدارندگی متقابل و نگرانی از پاسخ جمهوری اسلامی بود.

نماینده مردم زنجان و طارم افزود: قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی عامل مهمی در جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها بوده و این موضوع باید در محاسبات مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

فناوری هسته‌ای عامل بازدارندگی است نه عامل جنگ

طاهری با اشاره به برخی تحلیل‌ها درباره برنامه هسته‌ای کشور گفت: یکی دیگر از خطاهای محاسباتی این است که تصور شود فناوری هسته‌ای عامل بروز جنگ یا بهانه‌ای برای حمله دشمن بوده است.

وی تصریح کرد: برعکس، ظرفیت‌های هسته‌ای کشور یکی از مؤلفه‌های بازدارندگی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و موجب شده دشمن در محاسبات خود با احتیاط بیشتری عمل کند.

نباید برای دستاوردهای اقتصادی کوتاه‌مدت امتیازات راهبردی واگذار شود

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برخی تصور می‌کنند که می‌توان دستاوردهای میدانی را از طریق مذاکرات به منافع اقتصادی ملموس تبدیل کرد و برای رسیدن به این هدف باید امتیازاتی واگذار شود.

وی گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که دشمن هیچ‌گاه بدون دریافت امتیاز متقابل حاضر به اعطای امتیاز واقعی نبوده و نباید تصور کرد که صرفاً به دنبال کمک به حل مشکلات اقتصادی ایران است.

طاهری افزود: هرگونه مذاکره باید بر اساس حفظ منافع ملی و دستاوردهای راهبردی کشور انجام شود و نباید به قیمت از دست رفتن ظرفیت‌های اساسی جمهوری اسلامی تمام شود.

قدرت ملی و اقتدار دفاعی عامل رفع سایه جنگ است

وی با بیان اینکه برخی تلاش می‌کنند مذاکره را عامل رفع تهدید جنگ معرفی کنند، اظهار داشت: آنچه سایه جنگ را از کشور دور می‌کند، قدرت ملی، انسجام مردم، توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم زنجان و طارم ادامه داد: تجربه نشان داده هر زمان کشور از موضع قدرت عمل کرده، دشمن عقب‌نشینی کرده است و هر زمان نشانه‌ای از ضعف مشاهده کرده، فشارها افزایش یافته است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی دو روی یک راهبرد هستند

طاهری با اشاره به روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: نباید میان آمریکا و رژیم صهیونیستی تفکیک راهبردی قائل شد.

وی افزود: هر دو در یک مسیر و با اهداف مشترک حرکت می‌کنند و هرگونه تصور مبنی بر اختلاف بنیادین میان آنان می‌تواند به خطای محاسباتی منجر شود.

نماینده مردم زنجان و طارم تأکید کرد: جمهوری اسلامی باید منافع و اقدامات این دو بازیگر را در یک چارچوب واحد مورد ارزیابی قرار دهد.

طاهری با اشاره به ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی اظهار کرد: امروز ایران از موقعیت و قدرتی برخوردار است که بسیاری از کشورهای جهان آن را به رسمیت شناخته‌اند و این مسئله یک واقعیت غیرقابل انکار است.

وی افزود: با وجود این، نباید تصور شود که صرف برخورداری از قدرت، موفقیت در مذاکرات را تضمین می‌کند؛ زیرا دشمن همچنان از ابزارهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرد.

پاسخ به تجاوز علیه ایران یک مطالبه راهبردی است

نماینده مردم زنجان و طارم در پایان با اشاره به موضوع خونخواهی شهدا و پاسخ به اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: صرف‌نظر از شهادت فرماندهان، نخبگان و مردم بی‌گناه، اصل تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که از منظر راهبردی نیازمند پاسخ متناسب است.

وی خاطرنشان کرد: حمله به جمهوری اسلامی ایران موضوعی نیست که بتوان از کنار آن عبور کرد و این مسئله در چارچوب حقوق مشروع دفاعی کشور قابل پیگیری است.

طاهری تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تجاوز از منافع ملی، امنیت کشور و حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد و مسیر مقابله با تهدیدات را با اقتدار ادامه خواهد داد.