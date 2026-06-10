سرهنگ پاسدار روح‌الله صنعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: ایام صدمین روز تجمعات مردمی را سپری کردیم و یکصد و یک شب است مردم در میادین حضور دارند و این حضور مردمی به عدد سه رقمی رسید؛ اتفاق بی‌نظیر بوده که در طول تاریخ سده‌های اخیر در هیچ کشور و نهضتی وجود ندارد.

وی افزود: امام شهید، اشاره به بعثت مردم داشتند که این همان حضور در میادین است، در شهرهای اردستان، زواره، مهاباد و روستاهای شهرستان نیز این تجمعات باشکوه خاصی برگزار می‌شود که جای تقدیر دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با اشاره به پیام رهبر انقلاب، خاطرنشان کرد: تاکید مقام معظم رهبری بر انسجام صفوف میدان، بین مردم و بین مردم و مسئولین است چرا که این‌روزها به اتحاد نیاز داریم همچنین رهبر انقلاب از برنامه‌ریزی برای عزاداری محرم و صفر نیز همراه با حضور در میادین سخن گفتند.

صنعتکار تصریح کرد: برای عزاداری محرم و صفر باید برنامه‌ریزی شود که مراسم عزاداری همراه با تجمع در میدان باشد و هیچ تجمعی نباید لغو یا کم‌جمعیت شود که تجمعات به قوت خود همچنان در خیابان‌ها ادامه دارد و مردم تا شکست کامل رژیم صهیونیستی و آمریکا محکم حضور در میدان را خواهند داشت.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بر موضوع اتحاد همواره تاکید دارند بنابراین مسئولین مراقب باشند دچار خطای محاسباتی در تصمیم‌گیری‌های خود نشوند چرا که دشمن همواره نسبت به شایعه‌پراکنی در رسانه‌های معاند و شبکه‌های ماهواره‌ای اقدام می‌کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان تاکید کرد: در حال حاضر، وحدت شکنی بزرگترین ضربه به تجمعات و اتحاد مردم است چرا که جنگ این‌روزها در چند جهت جنگ نظامی، دیپلماسی، اقتصادی و حتی فرهنگی است بنابراین بیانات رهبر انقلاب باید همواره مورد توجه قرار گیرد و به موضوع اتحاد توجه شود.

صنعتکار ادامه داد: حفظ انسجام به شدت مورد نیاز است و مردم نیز خوشبختانه این‌روزها با هر نوع فکر و گرایشی که دارند در میادین حضور پیدا می‌کنند و پای این نطام ایستاده‌اند.

وی اضافه کرد: حمله موشکی رعدآسای هوافضای سپاه در دو گذشته در قالب عملیاتی به نام نصر پاسخ بسیار دندان‌شکن به دشمن بود که ده‌ها موشک در پاسخ حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، به‌سمت دشمن شلیک شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان بیان کرد: تیم مذاکره کننده مراقب است که از حق مردم مظلوم لبنان و حزب الله دفاع شود و فتنه شوم رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار این است که لبنان را تضعیف کند.

صنعتکار تصریح کرد: دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز به همت یمنی‌ها، به صورت کامل از این به بعد برای کلیه کشتی‌های وابسته به رژیم صهیونیستی بسته شد که این یک اتفاق بزرگی است.

وی ادامه داد: شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور با بازسازی و تقویت سامانه‌های راداری و افزایش هماهنگی میان مراکز کشف فرماندهی و آتش، به بالاترین سطح از آمادگی عملیاتی در مقابل دشمنان رسیده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان یادآور شد: در جریان جنگ چهل روزه رمضان، پدافند هوایی ایران بیش از ۲۰۰ هدف متخاصم شامل جنگنده‌ها، موشک های کروز و پهپاد را کاملا رهگیری و منهدم کرده است.