امام جمعه بهاباد: دوران حضور دشمنان در منطقه رو به پایان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی شب سهشنبه در اجتماع شبانه مردم بهاباد، با تأکید بر اینکه وعده الهی و بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر خروج دشمنان از منطقه محقق خواهد شد، تصریح کرد: ملت ایران و جبهه مقاومت با تکیه بر ظرفیتهای درونی و ایمان قلبی، دندان طمع دشمنان را از منطقه خواهد کشید.
وی با اشاره به تحولات منطقه و جنایات جبهه کفر، اظهار داشت: حملات دشمنان به لبنان و سایر مناطق، نه تنها دردی از آنها دوا نمیکند، بلکه ناشی از محاسبات غلط و تلاش برای حفظ موجودیت از دسترفتهشان است.
ابراهیمی گفت: آنها گمان میکنند با این اقدامات میتوانند اقتدار پوشالی خود را بازگردانند، اما حقیقت این است که سرنوشت آنها زوال قطعی است و در آینده، هیچ اثری از صهیونیستها و پایگاههای آمریکا در منطقه باقی نخواهد ماند.
امام جمعه بهاباد افزود: جمهوری اسلامی ایران با قدرت و منطقِ متکی بر حق، خواسته اصلی خود را دنبال میکند و از مسیر احقاق حق کوتاه نمیآید؛ هدف ما این است که دشمن چنان از ایستادگی ملت ایران هراسان شود که رویای نبرد و سلطه بر این منطقه را برای همیشه از سر بیرون کند.
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