امامی راد: هرگونه نقض حاکمیت ایران پاسخ قاطع خواهد داشت

حسین امامی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران دخالت نیروهای مسلح کشورمان را در این رخداد تأیید نکرده است، اظهار کرد: آنچه مسلم است، حضور تهاجمی و بیپروای جنگندهها، پهپادهای مسلح و بالگردهای آپاچی آمریکا در نزدیکی مرزهای آبی و هوایی ایران و اعمال محاصره دریایی غیرقانونی، خود عاملی برای تنش و بیثباتی در منطقه است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با یادآوری پایبندی ایران به مسیر دیپلماسی و میانجیگریهای بینالمللی، گفت: ایران در حالی که با میانجیگری پاکستان و دیگر کانالهای دیپلماتیک به آتشبس پایبند بوده و انتظار استیفای حقوق تضییع شده ملت را دارد، هرگونه تلاش برای تغییر واقعیتهای میدانی یا نقض حاکمیت ملی خود را با هوشیاری کامل رصد میکند.
وی با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که حق ذاتی دفاع مشروع برای حراست از امنیت ملی و منافع راهبردی خود محفوظ است. نیروهای مسلح ما پیش از این ثابت کردهاند که در اوج آمادگی، هرگونه تعرض به حریمهای ایران در تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان را بیپاسخ نمیگذارند.
امامی راد در خصوص ابعاد این رخداد احتمالی گفت: سقوط بالگرد آپاچی، اگر ناشی از نقض حریم ایران باشد، یک واکنش دفاعی و حق ذاتی محسوب میشود و اگر به دلیل نقص فنی باشد، نشاندهنده شکنندگی تجهیزات نظامی دشمن است.
نماینده مردم چناران، گلبهار و بینالود در مجلس شورای اسلامی، در پایان با صدور هشداری صریح به واشنگتن و تلآویو تأکید کرد: هرگونه ماجراجویی جدید در تنگه هرمز، لبنان یا هر نقطه دیگر، با پاسخ محکم، فراگیر و پشیمانکننده از سوی ایران و جبهه متحد مقاومت مواجه خواهد شد. کسانی که گمان میکنند با فشار نظامی و محاصره میتوانند امتیاز بگیرند، بدانند که قواعد بازی در غرب آسیا برای همیشه تغییر کرده و بازدارندگی فعال ایران، خط قرمزی است که عبور از آن، هزینههای جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت.
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