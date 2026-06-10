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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۰

F هیچ!/حمله موشکی سپاه به ۴ هدف آمریکایی در اردن و انهدام آشیانه F۳۵ها

F هیچ!/حمله موشکی سپاه به ۴ هدف آمریکایی در اردن و انهدام آشیانه F۳۵ها

رزمندگان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چهار هدف مهم در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد حمله موشکی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشک های سوخت جامد دور برد خود، ۴ هدف مهم از جمله آشیانه های جنگنده های F۳۵ در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.

در متن این اطلاعیه آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

به دنبال عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در اصابت قرار دادن ۲۱ هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و ساقط کردن یک فروند پهپاد MQ۹ در آسمان شهرستان جم، با توجه به تداوم شرارتهای دشمن در تکمیل عملیات مقابله به مثل، قوای اسلام و رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشک های سوخت جامد دور برد خود ۴ هدف مهم از جمله آشیانه های جنگنده های F۳۵ در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.

نیروهای ما آماده پاسخ کوبنده و قاطع به هرگونه تجاوز مجدد دشمن هستند و عواقب هر تجاوز مجدد بر عهده دشمن آمریکایی می باشد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6855699

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    نظرات

    • IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      3 0
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      زدن منابع گاز قطر ترامپ به غلط کردن میندازه
    • مهدی IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      6 0
      پاسخ
      زودتر از اینها باید هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی را در فرودگاه بن گوریون اسرائیل می زدیم و اجازه فرار نمی دادیم. اگر قرار باشد در آینده دردسر باشند حمله پیشدستانه مهم است. اللهم عجل لولیک الفرج
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      6 0
      پاسخ
      ضربه های ایران خیلی کاری تر از اونی هست که به نظر می اومد . برای همین آمریکا در آتش بس حمله می‌کنه چون توان جنگ پردامنه رو نداره . این بار آمریکا به زانو درمیاد چون پایگاه‌هایش اغلب ویران شده و فرصت نداشته بازسازی کنه . ضمن اینکه ایران یک آف ۳۵,چند روز پیش و یک هلی کوپتر دیشب زده . یعنی اینکه ادوات جنگی اونها در رادارهای ما دیده میشن . به امید پیروزی ایران اسلامی 🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • مجتبی US ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      7 0
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      صهیونیستها را بکوبید، انها پشت تمام این جنگها و کشت و کشتارهای دنیا هستند.
    • محمد IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      3 0
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      فقط ما باید بمب اتم بسازیم تا رجزخوانی ترامپ پایان یابد

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