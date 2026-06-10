اعضای شورای راهبردی حوزه هنری استان کرمان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم معاون راهبری استانهای حوزه هنری کشور، اعضای جدید شورای راهبردی حوزه هنری استان کرمان منصوب شدند؛ ترکیبی که در آن مدیران فرهنگی باسابقه، هنرمندان ملی و اساتید دانشگاهی برای پیشبرد اهداف هنری استان کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
حوزه هنری استان کرمان در دوره جدید فعالیتهای خود، با هدف ایجاد تحول و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، اقدام به تشکیل شورای راهبردی جدید کرد.
در این حکم که از سوی سعید لشکری، معاون راهبری استانهای حوزه هنری کشور صادر شده، محسن روحی به عنوان رئیس این شورا منصوب شد.
در حکم انتصاب اعضای جدید، حامد سجادی، امین شجاعی، محمدحسین صادقی و احمد دهقانی به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای راهبردی منصوب شدهاند تا سیاستگذاریهای کلان هنری در استان کرمان را راهبری کنند.
ترکیب این شورا نشاندهنده نگاه تخصصی به عرصههای انیمیشن، هنرهای نمایشی، سیاستگذاری فرهنگی و علوم اجتماعی است.
معرفی اعضای شورای راهبردی:
محسن روحی «ریاست شورا»: وی دارای دکتری علوم سیاسی است و پیش از این سوابق مدیریتی کلانی همچون مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و مدیریت اداره امور اجتماعی و فرهنگی استانداری را در کارنامه دارد.
محمدحسین صادقی: تهیهکننده انیمیشن سینمایی «لوپتو» و چهره هنر انقلاب استان در سال ۱۴۰۱ است.
او که سوابق متعددی در مدیریت موسسات دانشبنیان فرهنگی و تولیدات دیجیتال دارد، به عنوان متخصص حوزه انیمیشن و رسانههای نوین در این شورا حضور دارد.
امین شجاعی: از کارگردانان و تهیهکنندگان برجسته استان کرمان که عنوان چهره هنر انقلاب در سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده است.
وی سابقه طولانی در ساخت سریالهای تلویزیونی، تلهفیلم و مستندهای اجتماعی دارد.
حامد سجادی: جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
وی به عنوان یکی از برگزیدگان بنیاد نخبگان، وظیفه پیوند دادن مباحث علمی-اجتماعی با خروجیهای هنری را در این شورا بر عهده خواهد داشت.
احمد دهقانی: متخصص سیاستگذاری عمومی و مدرس دانشگاه است و سوابق وی در حوزه آسیبهای اجتماعی و طراحی دورههای آموزشی، به شورا کمک میکند تا برنامههای فرهنگی حوزه هنری با نگاهی کاربردی و مسئلهمحور تدوین شود.
انتظار میرود با این چینش مدیریتی، حوزه هنری استان کرمان بتواند ضمن رفع موانع تولید، پیوند میان دانشگاه و هنر را تقویت کرده و محصولات فرهنگی باکیفیتتری را با تکیه بر دانش بومی تولید و عرضه نماید.
قابل ذکر است این شورا طبق احکام صادر شده، فعالیت رسمی خود را برای یک دوره دوساله آغاز کرده است.
نظر شما