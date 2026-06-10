اجرای طرح ۶۵ رقم امیدبخش بادام در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سیداصغر موسوی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح در آینده باغداری استان اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای تولید بادام کشور، همواره با چالشهایی از جمله سرمازدگی بهاره، تنشهای اقلیمی، آفات و بیماریهای باغی مواجه بوده و اجرای طرحهای تحقیقاتی و علمی برای کاهش خسارات و افزایش بهرهوری در این بخش ضروری است.
وی تصریح کرد: طرح مقایسه و ارزیابی ۶۵ رقم و ژنوتیپ امیدبخش بادام از سال ۱۳۹۸ در شهرستان بن آغاز شد که در قالب آن، ۶۰ رقم امیدبخش معرفیشده توسط موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور به همراه چهار رقم بومی استان مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتهاند.
موسوی ادامه داد: عملیات پیوند این ارقام در سال ۱۳۹۹ انجام شد و اکنون پس از گذشت چند سال، این طرح وارد مرحله زایشی و باردهی شده است؛ مرحلهای که امکان بررسی دقیق خصوصیات کمی و کیفی ارقام را فراهم میکند.
مجری استانی طرح ۶۵ رقم امیدبخش بادام با بیان اینکه این طرح یکی از مهمترین پروژههای تحقیقاتی حوزه باغبانی کشور به شمار میرود، تصریح کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، شناسایی ژنوتیپها و لاینهایی است که علاوه بر عملکرد مناسب، از کیفیت مطلوب، بازارپسندی بالا و قابلیت رقابت با رقم مامایی استان برخوردار باشند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار ویژگیهای اقتصادی و تجاری، مقاومت به سرمازدگی بهاره، مقاومت به آفات و بیماریها، دیرگل بودن و سازگاری با شرایط اقلیمی استان نیز از مهمترین شاخصهای انتخاب ارقام برتر در این طرح است.
موسوی با اشاره به خسارات ناشی از سرمازدگی در باغات بادام استان گفت: یکی از مهمترین دغدغههای باغداران چهارمحال و بختیاری، خسارات ناشی از سرمای دیررس بهاره است و به همین دلیل در این طرح، ارقامی که دارای گلدهی دیرتر و مقاومت بیشتر در برابر تنشهای محیطی باشند، مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند.
وی افزود: بخشی از اهداف این طرح نیز شناسایی ارقامی است که مقاومت بالاتری در برابر این بیماریها داشته باشند.
مجری استانی طرح ۶۵ رقم امیدبخش بادام اظهار داشت: امسال برای نخستین بار بخشی از این ارقام وارد مرحله باردهی اقتصادی شدهاند و هماکنون ارزیابیهای تخصصی توسط کارشناسان موسسه تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی استان در حال انجام است تا بهترین و سازگارترین ارقام برای توسعه در باغات استان معرفی شوند.
وی با تاکید بر جایگاه اقتصادی بادام در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این استان یکی از مهمترین تولیدکنندگان بادام کشور است و سالانه بیش از ۲۵ هزار تن بادام از سطح حدود ۲۰ هزار هکتار باغات آبی و دیم استان برداشت میشود.
موسوی ادامه داد: صنعت بادام نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد منطقه دارد و حدود ۳۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۲۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در زنجیره تولید، فرآوری، حملونقل و عرضه این محصول فعالیت میکنند.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای در حوزه زنجیره ارزش بادام گفت: توسعه صنایع فرآوری، بستهبندی، سورتینگ و درجهبندی بادام از جمله اولویتهای مهم بخش کشاورزی استان است و تلاش میشود با تکمیل شهرک تخصصی بادام و ایجاد زیرساختهای لازم، زمینه صادرات مستقیم این محصول از چهارمحال و بختیاری فراهم شود.
مجری استانی طرح ۶۵ رقم امیدبخش بادام افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از بادام تولیدی استان از طریق سایر استانها صادر میشود و ایجاد زیرساختهای صادراتی در داخل استان میتواند نقش موثری در افزایش ارزش افزوده و درآمد باغداران داشته باشد.
وی همچنین بهرهبرداری از زیستگاه تحقیقات بادام در منطقه سوادجان را یکی از ظرفیتهای مهم ایجادشده در حوزه پژوهش و توسعه باغبانی استان عنوان کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای تحقیقاتی و اجرای طرحهای علمی و پایلوت، نشاندهنده نگاه آیندهمحور به توسعه کشاورزی و باغبانی در چهارمحال و بختیاری است.
موسوی تاکید کرد: توسعه باغات مبتنی بر ارقام مقاوم و تجاری، علاوه بر کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی، موجب افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصول و تقویت جایگاه بادام چهارمحال و بختیاری در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.
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